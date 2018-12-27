牙也县会首办幸运抽奖‧缴门牌税赢奖金 华都牙也县议会首次举办缴付门牌税幸运抽奖活动，同时破天荒以奖金取代奖品，作为幸运抽奖的礼物，第一奖奖金高达3000令吉！

华都牙也县议会今年共获得800万令吉的门牌税收入。（图：星洲日报）

（霹雳‧华都牙也26日讯）华都牙也县议会首次举办缴付门牌税幸运抽奖活动，同时破天荒以奖金取代奖品，作为幸运抽奖的礼物，第一奖奖金高达3000令吉！

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华都牙也悬议会主席莫哈末拉兹菲今日在一项新闻发布会上指出，不少霹雳州内的地方政府为了鼓励人民缴付门牌税，以提高地方政府的收入，都会举行幸运抽奖活动，不过，华都牙也县议会今年第一次举办缴门牌税幸运抽奖活动，比较不一样的是，他们以现金来作为幸运抽奖的礼物。

第一奖3千令吉

莫哈末拉兹菲表示，华都牙也悬议会将送出总值2万4700令吉的现金奖，并有128名幸运儿，包括第一奖3000令吉、第二奖2000令吉（2份）、第三奖1000令吉（3份）。至于122份安慰奖，则包括第4奖500令吉（4份）、第5奖400令吉（5份）、第6奖300令吉（6份）、第7奖200令吉（7份）、第8奖100令吉（50份）及第9奖50令吉（50份）。

他说，这项活动是从今年12月1日开始至明年2月28日举行，凡缴付一年门牌税且没有拖欠门牌税的市民都可以参加。市民也可以浏览华都牙也县议会的网页，以了解更多符合资格的条件。

“以奖金取代奖品，也因为了解到比较起奖品，一般人更需要的是现金。就好比一个人赢获摩哆车后，一旦他要转换成现金，就得把摩哆车变卖，但变卖后价值却下滑。

要是能够直接给他们现金，这笔钱则可以作为他们的生活需要。”

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华都牙也县议会推出以现金为礼物的缴付门牌税幸运抽奖活动。左起为拉欣、淡米森温、江丽玲及莫哈末拉兹菲；右起是威查古马、诺玛丽亚、陈进华及阿峇。

县会遭拖欠600万门牌税

莫哈末拉兹菲指出，目前，华都牙也县议会遭拖欠的门牌税达600万令吉，因此幸运抽奖活动可以鼓励市民缴付门牌税。他促请大家要对缴付税收，尤其是门牌税敏感，因为市民所缴付的每一分钱都会回馈到社群。

他说，要是市民无法缴付门牌税，华都牙也县议会则会采取充公行动对付拖欠者。目前，很多拖欠门牌税的都是住户，而非工厂业者。今年，约有79%的市民缴付门牌税，而所获得的门牌税达800万令吉。

他表示，华都牙也县议会预料会在明年3月揭晓幸运抽奖成绩，幸运抽奖成绩将公开进行。

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华都牙也县议会将会在较后公布一个日期，并邀请公众人士一起见证。6名在幸运抽奖当天被抽中获得前3奖的幸运儿，则会另安排一天以抽信封的方式决定他们的奖金。

符合资格的华都牙也县市民，可于即日起至明年2月28日前往缴付门牌税，并有机会成为现金幸运抽奖活动的幸运儿。

他指出，所有幸运儿的获奖资格将保留一年，要是没人认领，华都牙也县议会将在一年后直接把这笔奖金汇入幸运儿的户头，扣除他们来年的门牌税。

他说，市民可以在华都牙也县议会或其他柜台，如每星期三的端洛柜台和每星期四的督亚冷，柜台缴付门牌税。端洛和督亚冷柜台的服务时间，是从早上8时至下午4时15分。此外，市民也可以在大马邮政公司、Maybank2U、人民银行，国家储蓄银行和JomPay缴付。

今日出席新闻发布会的人士，还包括县议员威查古马、陈进华、阿峇、江丽玲、淡米森温、拉欣及华都牙也县议会会计师诺玛丽亚。