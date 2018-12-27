让民众体验障友困境‧霹雳明年拟推行系列活动 她说，障友是最常被社会忽略的群体，无论是在设备提升方面还是日常所需都是被遗漏的一群，因此州政府想通过此管道让公众更进一步了解障友的困境，并在对症下药后提供适合的协助。

黄渼沄（前排右六）在派发学校用品给众儿童后合摄；右起为诺丽莎育莎、再米、奈杰尔、米奥阿赞及扎卡里亚；前排左六起为苏拉雅及黄诗情。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保26日讯）掌管妇女发展、家庭及社会福利事务的霹雳州行政议员黄渼沄指出，配合明年将推展的“意识年”及年秒12月的世界残障日，州政府计划于明年6月或7月，推行一系列相关的活动，让民众亲身体验障友在日常生活中所面对的困境。

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对症下药提供适合协助

她说，障友是最常被社会忽略的群体，无论是在设备提升方面还是日常所需都是被遗漏的一群，因此州政府想通过此管道让公众更进一步了解障友的困境，并在对症下药后提供适合的协助。

“我们希望通过这种亲身体验的方式，能让大家真正了解障友所需，如视障者面对的是甚么问题，而使用轮椅代步的障友又会面对甚么问题等。”

她今早在打扪路救世军男童院出席“返回校园”活动，派发学校用品给怡保区内6家受惠的孤儿院后，于新闻发布会上这么说。

让孩子远离病童或导致霸凌

黄渼沄表示，这一系列的活动将着重于障友和孤儿在日常生活中面对的问题，包括让民众尤其是小朋友从小认识自闭症和唐氏综合症，教育他们不要用异样的眼光看待患病者，因患病者其实并无问题也非异类。

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她告知，许多对上述疾病认识尚浅的父母亲，都会因为觉得患病的孩子很奇怪，继而告诉自己的孩子远离他们。倘若孩子们自小就被灌输这种想法，可能会导致他们在上学后，嘲笑和欺负有以上症状的同学。

通过醒觉运动让孩子改观

“相信通过举办这类型的醒觉运动，我们至少能让孩子改观，让他们知道其实患病的孩子与普通人无异，他们只是生病而已，没有甚么特别的问题，如此就能在他们之间产生互相尊重和照顾的精神。”

此外，她指出，她将从今天起连续3天在州内走透透，派发1088份学校用品给受惠的孤儿院及儿童院，其中首天在近打县共派出384份、中霹雳63份及金宝40份。

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她说，州政府每年都会举办“返回校园”活动，不过有别于往年的是，今年的活动将分散在州内各区举行，不需学生特意从其他县属前远赴怡保领取学校用品，同时由她亲自派发给受惠的贫苦学生。

她表示，他们每去一站就会趁机考察该处的环境，了解他们所面对的问题，若州政府有能力处理，都会尽力协助解决。

州政府派1500份学校用品

另外，州政府今日起也会透过霹州社会福利局，陆续派发1500份学校用品给州内的孤儿院及贫苦学生，换言之共有39所孤儿院受惠。

黄渼沄也会在接下来的一周，连同社会福利局、人口及家庭发展局和妇女发展局造访近打、务边、安顺、曼绒、宜力、江沙及太平等地的孤儿院派发书包及巡视。

出席者包括迪渣州议员黄诗情、霹州社会福利局副局长扎卡里亚、近打县主任再米、社区组副主任诺丽莎育莎、霹州人口及家庭发展局局长苏拉雅、霹州妇女发展局副局长米奥阿赞及救世军男童院负责人奈杰尔等。