Vivo办抽奖回馈顾客‧买手机赢宝腾赛嘉 2019全新的一年即将来临，Vivo为了回馈客户的支持，特别举办一个买手机赢大奖的抽奖活动，从12月22日起至2019年1月1日，凡是购买Vivo手机，就有机会以100%的现金回扣方式，将新买的手机免费带回家。

2019全新的一年即将来临，Vivo为了回馈客户的支持，特别举办一个买手机赢大奖的抽奖活动，从12月22日起至2019年1月1日，凡是购买Vivo手机，就有机会以100%的现金回扣方式，将新买的手机免费带回家。



更让人惊喜不已的是，你还有机会赢得终极大奖一辆宝腾赛嘉（Proton Saga），而且参加抽奖的方式简单到不可思议，只需要完成三个步骤就有机会赢得大奖。



步骤一：在任何Vivo门店消费RM500或以上，就有资格参与抽奖。

步骤二：填写抽奖的表格及进行登记，你可以寻求店员的协助哦。

步骤三：点击抽奖，你马上可以知道抽奖结果。



你看抽奖程序是不是很简单，而且只是耗费你少许的宝贵时间。另外，配合这次的买手机送汽车抽奖活动，Vivo郑重地向你推荐3款智能手机，分别是Vivo NEX、V11i和Vivo Y81i，其中AI智慧拍照手机V11i现售RM1099，而性价比最高的全面屏手机Y81i现售RM499。



Vivo产品如Vivo NEX、V11、V11i、Y91i以及其他型号的手机除了可以在Vivo专卖店、授权经销商和合作商家处买到外，你也可以到电子商务平台Lazada、Shopee、11 street、Lmall及Vivo官方线上商城Vivo Store（http://www.vivostore.com.my）购买，而在这些电子商务平台购买Vivo手机，同样可以参与这场抽奖活动。

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Vivo NEX-全球首款升降式前置摄像头

Vivo NEX 是世界上第一款搭配了升降式前置摄像头的智能手机，这为NEX 的零界全面屏带来了极大的帮助，它可以说是一款没有任何浏海的全面屏。vivo NEX 系列新机采用正面无刘海全面屏+ 玻璃后壳工艺设计，打破边际，开拓更全面的世界，带来了6.59 英寸的零界全面屏，屏占比达91.24%，且屏幕指纹解锁和全面屏的搭配可以说是天作之合。此外，NEX 还搭配了全屏幕发声技术，通过将屏幕转换为扬声器，全屏幕发声技术取代了传统的耳机扬声器，通过微振动单元驱动屏幕发声，上边框不开孔。这项技术不仅减少了顶部边框，还通过更强劲的低音和更柔和、更平滑的高音提升了音质，兼具超窄边框和良好听感。



V11i-让每个人都能当摄影师

V11i 后置采用16MP + 5MP 双摄像头，配合AI 智慧双摄算法，轻松实现背景虚化的艺术效果，还可以先拍照后对焦，兼具科技与艺术，让你随心所欲记录生活中的美好瞬间。此外，V11i 的AI 逆光拍照、AI 暗光拍照也都是V11i 的AI 智慧拍照功能之一，无不让每个人都能简单成为摄影师。

Vivo Y81i-屏幕更大 看更多内容

Vivo Y81i 让你突破所限、看见更多，在上一代全面屏的基础上进一步减少顶部边框，带来新一代全面屏，只为看到更多。87.9%更高屏占比，相比传统16:9 比例手机多出15.5%的画面。6.22 英寸大屏搭配窄边框，单手依然掌握自如。Y81i 的6.22 英寸屏幕是本价位段最大的屏幕，让你可以看到更多的内容。加上 3D 弧形的机身设计，让握感更舒适。Y81i 后置采用1300 万高清像素摄像头，配以优秀的图像算法，拍出的照片细节更丰富，而全新AI 美颜技术能够智能分析用户性别、年龄、肤色、肤质及环境光线，提供不同的美颜效果，美的更自然。此外，面部识别技术， 让解锁更有效、更方便。

欲知更多Vivo产品的详情，请浏览网站www.vivo.com/my，或Vivo Malaysia的官方Facebook、Instagram、Twitter和YouTube