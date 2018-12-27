华为手机今年发货量破2亿．创新高 华为宣布，凭藉华为P20系列、Mate20系列、荣耀10等多款华为、荣耀机型在市场上的出色表现，2018年华为智能手机发货量（包括荣耀）已经突破2亿部，再创历史新高。

（中国．上海27日讯）华为宣布，凭藉华为P20系列、Mate20系列、荣耀10等多款华为、荣耀机型在市场上的出色表现，2018年华为智能手机发货量（包括荣耀）已经突破2亿部，再创历史新高。

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华为数据显示，华为P20系列上市以来全球发货量超过1600万部，其中女性用户占比接近一半；华为Mate20系列上市两个月发货量即突破500万部。

谘询机构IDC调查报告称，截至今年第三季，华为手机在全球市场份额达14.6%，成为全球第二大智能手机厂商。发货量从2010年的300万部增至今年的2亿部，飙升66倍。

华为：公司运作正常严格

遵守欧美出口法规

华为董事长梁华强调，自副董事长孟晚舟被捕之后，公司业务运作一切正常，全体员工仍然聚焦工作。

梁华接受多间中国媒体访问时指出，现有的一些波动不会影响公司，未来也有更多的挑战，但华为不会因为面临困难就放弃追求。华为将继续坚持合规营运，以法律遵从的确定性应对国际政治的不确定性，严格遵守业务所在国的所有适用法律法规，包括联合国、美国和欧盟适用的出口管制和制裁法律法规。此外，将坚持开放合作的态度，坚持与全产业链生态伙伴合作共赢、分享利益，不会改变与各企业的合作关系。

梁华透露，华为的业务发展将战略聚焦在ICT产业和智慧终端机。他指，华为去年已将网络安全和隐私保护作为公司营运的最高纲领，并计划在网络安全方面投入20亿美元来构建，主要面向产品研发、产品制造等不同的环节。

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另外，对于英国与日本等多国的电讯企业抵制华为5G设备，梁华指出，面临西方信任危机，首先要将自己的事做好，在5G领域中持续构筑华为的竞争力，更好地服务客户，相信客户会做出自己的选择。

老牌通讯厂复活抢攻

5G市场恐大洗牌

华为副董座、财务长孟晚舟被逮事件经过快一个月，这段期间华为遭到以英美为首的“五眼联盟”不断追杀，通讯设备相继遭到法、日、韩等国家禁用，面对5G即将蓬勃发展，原本是全球第一与第四大电讯设备厂的华为和中兴到处碰壁，不少业者趁机崛起，美国新创公司Altiostar Networks与三星电子等企业都能因此受惠。

据《日经新闻》报道，日本电商巨头乐天（Rakuten）转战行动通讯市场，预计明年10月就能成为日本第四大通讯商。乐天于日前采购电讯设备时，意外采用诺基亚与知名度不高的Altiostar，舍弃华为与爱立信。Altiostar之所以会中选，是因为基地台原本就是专门设备，行动通讯技术每更新一代，都需要采购全新设备，而该公司有望解决此问题，透过升级软体，减少基地台的设备需求。

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乐天行动网络总裁Yoshihisa Yamada在听证会指出，结合经验丰富的业者与具备新技术的公司，乐天的4G投资初估6000亿日圆，有望再减少。乐天指出，若能升级4G基地台软体，处理5G讯号，就能终结依赖华为等大厂的困境。

此外，异军突起的还有韩国科技大厂三星，业界人士表示，获得5G采用的频段，三星在28GHz等高频段的技术相当亮眼，目前推出5G服务的业者，包括美国的Verizon、AT&T，就属韩国的SK Telecom、KT、LG Uplus，他们大多采用三星、爱立信与诺基亚的基地台，目前只有LG Uplus采用华为设备，这代表前5家提供5G服务的厂商，只有一家采用华为。