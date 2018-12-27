英超‧曼市遭遇两连败‧利物浦夺半程冠军 曼市以1比2不敌莱斯特，遭遇两连败，失去了积分榜次席的位置，被热刺超过。

曼市遭莱斯特逆转，主帅瓜迪奥拉显得有些无奈。（图：法新社）

（伦敦27日讯）英超联赛26日进行了第19轮的9场比赛，利物浦在主场以4比0大胜纽卡索，赢得半程联赛冠军；曼市以1比2不敌莱斯特，遭遇两连败，失去了积分榜次席的位置，被热刺超过。

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曼市与莱斯特上半场，阿奎罗助攻贝尔纳多，后者推射破门。5分钟后，瓦尔迪助攻，阿尔布莱顿头槌还以颜色，1比1。下半场，里卡尔多禁区边缘再轰世界波；终场前一分钟德尔夫染红离场，莱斯特逆转10人曼市。

曼市主帅瓜迪奥拉赛后有些无奈：“这场比赛和上一场输给水晶宫时一样，我们开局不错但被对手领先后就乱了阵脚。我们必须接受这样的结果，也必须意识到只有更加努力才能找回自信，我们也急需一场胜利来找回信心。”曼市下一场将在客场对阵南安普敦。

上周末以6比2击败埃弗顿的热刺在温布利球场再次迎来一场狂胜，他们以5比0击败了伯恩茅斯。“亚洲一哥”孙兴慜继续保持神勇状态，一人独中两元，过去10场比赛中，韩国球星已经攻入了8个球。埃里克森、卢卡斯和凯恩贡献了其他三个进球。

曼联新帅索尔斯克亚迎来了上任以来的首个主场比赛，结果“红魔”以3比1战胜垫底的哈德斯菲尔德。第28分钟，曼联利用一次角球机会，马蒂奇补射空门，曼联1比0领先。下半场博格巴连进两球，曼联将比分扩大到3比0。临近终场，赞卡门前垫射扳回一城。

洛夫伦上半时利用角球机会为利物浦打破僵局，下半场，萨拉赫赢得点球并主罚命中，沙奇里和法比尼奥再入两球，利物浦以4比0大胜纽卡索。

利物浦接下来两场比赛的对手分别是阿申纳和曼市，进入2019年后能否保住第一的位置，这两场比赛的结果至关重要。

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主帅克洛普接受采访时说：“开局并不如意，但第二粒进球起到了增强信心的作用，整场比赛下来，队员们的表现可圈可点，他们控制住了比赛。”

切尔西以2比1击败沃特福德，哈扎德独中两元。切尔西继续位居第四，落后曼市4分。阿申纳以1比1战平布莱顿，奥巴梅扬第七分钟首开记录，洛卡迪亚半场结束前扳平比分。阿申纳以两分之差位列第五，领先第六名曼联6分。

当天其他比赛中，埃弗顿5比1大胜伯恩利，狼队1比1平福尔罕，水晶宫0比0平加的夫。

本轮最后一场比赛将于27日在南安普敦与西罕之间进行。（新华社）