李伟杰‧续谈零售有感 远的不说，单单马来西亚的网购平台Lazada，在上个月的双十一，就在一天内卖出了25吨的Milo，1分钟销出了11辆福士伟根。

上一期“谈零售有感”谈到传统零售业者必须尽速往网络这一块发展。是的，从每年双十一和双十二购物节，还有大大小小的促销活动中不难看出，网购从“选择性的消费模式”，演化成如今的消费习惯，已是一个无可阻挡的现实。

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远的不说，单单马来西亚的网购平台Lazada，在上个月的双十一，就在一天内卖出了25吨的Milo，1分钟销出了11辆福士伟根。最近更有发展商和Lazada达成合作协议，通过该网购平台卖屋子。

如果零售业者还不愿承认这个事实，固步自封也不愿作出改变，那么未来5年，甚至是更短的两三年间，就必须做好卷席子的准备。

不要忘了，明年还有更迅速方便的5G网络科技，虽然目前只知5G将被应用在工业方面，例如自动化与人工智能等，但普及化应用于民间也只是时间问题，到时刷手机消费更会是无往不利，达到真正的无现金消费。

中国已是目前引领世界达到无现金社会的龙头了，我国虽然还是有很多人仍旧爱用现金消费，可是别忘了，在国家积极推动中国游客来马的当儿，为迎合中国人的消费习惯，许多商家已支援无现金支付系统了，市面上也有多款手机支付系统供消费者使用，无现金社会其实离国人并不远。

传统零售业者若认为把业绩一下子跳跃到网络平台会不适应的话（当然，也并非所有零售业都适合投入线上生意的），大可先从开通手机支付系统服务开始，小至杂货店和迷你市场，大至大型商场和霸级市场等，必须为无现金趋势作好准备，越快转型越好。

几年前，阿里巴巴也提出了一个零售产业方面的新概念─“新零售”概念，透过云端科技和大数据运算，连接线上、线下两端的经营，为零售的商业场景作出了新的定义。

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──待续