蒸汽炉输送柴油引大火．包点厂业主烧伤不治 这起意外是于本月24日在新山茂奥斯丁花园中小型工业区慕迪亚拉尔玛斯5/17路的包点工厂发生，死者林华友（55岁）是这家工厂的业主。

（柔佛．新山26日讯）包点工厂蒸汽炉输送柴油途中意外引发大火案件，被烧伤95%的工厂业主今早不治。

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这起意外是于本月24日在新山茂奥斯丁花园中小型工业区慕迪亚拉尔玛斯5/17路的包点工厂发生，死者林华友（55岁）是这家工厂的业主。

死者家属今日受询时证实，林华友于今早9时许在医院因伤重不治逝世。

家属表示，该工厂是于1998年开设，至今已经营近20年。

事发时，22岁的印裔柴油罗里司机阿尼尔正在该工厂的后巷，将小型罗里上装载的5000公升柴油转输到包点蒸汽炉，距料中途引发火苗，导致他瞬间变成“火人”，当场丧命。

林华友则是在听见有异响后，走到后巷了解却遭突然冒出的火光烧及全身，事后由妻子紧急送往新山苏丹依斯迈医院（班兰医院）救治。

新山南区副警区主任阿弗查尼占受询时指出，案件调查报告有待消拯局整理后呈上，目前暂未能公布完整的调查报告。

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死者林华友的遗体停柩在新山中华公会辖下绵裕亭，并于本月30日上午11时出殡，运往古来富贵山庄火化场火被烧伤95%化。