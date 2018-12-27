全国挥春赛5组邀报名‧1月27墨舞富山 这项活动由怡保书艺协会主办，富山茶楼、三德校友会、霹雳兴安会馆及爱回家民宿联合协办；宗旨是提升书法水平，发扬中华书艺，以及传承文化传统，增添春节气息。

“己亥肥年墨舞富山”全国挥春赛工委会成员呼吁大家踊跃参与。左起为孙德安、廖运强、朱梅丽、梁稦航、甘志强、刘健汶及沈柏光；右起是杨琝翔、杨健煊、梁云财、李勉娣、温松钦及高一贵。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保26日讯）2019年“己亥肥年墨舞富山”全国挥春赛，将于明年1月27日（星期日）在富山茶楼举行，届时现场除了进行各组别挥春比赛之外，也会有多位名师呈献挥毫表演，欢迎所有对书法有兴趣者踊跃参与。

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这项活动由怡保书艺协会主办，富山茶楼、三德校友会、霹雳兴安会馆及爱回家民宿联合协办；宗旨是提升书法水平，发扬中华书艺，以及传承文化传统，增添春节气息。

当天的报到时间为下午4时、开幕仪式是下午5时，比赛时间从下午5时30分至6时30分，而余兴节目则从傍晚6时30分至晚上8时的评审时间进行，颁奖仪式则从晚上8时开始。

中学组参赛者将获参赛证书

怡保书艺协会总务温松钦今日联合主办单位成员召开新闻发布会表示，此赛事自2011年开始举办，至今已迈入第9届，比赛共分为5个组别，即公开组（报名费10令吉）、乐龄组、教师组、中学组及小学组（皆免费报名）；只有中学组参赛者将获颁参赛证书。

他说，主办单位将会供应纸张，书写工具则由参赛者自备。至于比赛规格，公开组的作品为对联、横披及斗方；乐龄、教师及中学组为七字对联；小学组则是四字对联，书体不拘。

他告知，所有组别各有特优奖、优等奖及佳作奖，奖励方面有奖金和餐券，最多学生参与的一所学校将获主办单位颁发踊跃奖，并获500令吉给该校华文学会充当活动基金。

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他指出，凡公开组从2011年算起曾获特优奖2次者，其芳名皆已列入“墨舞荣誉榜”上，于富山茶楼公开展示，以表至高荣誉与纪念。入榜者也将成为本赛会的特别嘉宾现场挥毫，为参赛者助兴打气，惟不被接受报名本届赛事。

30日起办挥春造势活动

此外，他表示，为增添热闹气氛，主办单位特别安排于12月30及31日（星期日及一）早上9时至中午12时30分，在富山茶楼举行挥春造势活动，届时怡保书艺协会成员将现场挥毫，以义卖方式让出席者把如意吉祥的贺岁春联带回家，春联义卖所得将捐赠怡保佛教仁爱中医医院及怡保书艺协会。

此活动的报名截止日期为明年1月21日（星期日），迟报名手续费是每人10令吉，主办单位保留权限接受或谢绝任何现场报名。

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报名表格可在富山茶楼索取，填妥表格连同报名费（公开赛）交至富山茶楼即可；有意参赛者也可上网下载表格（<a href=http://www.fohsan.com.my target=_blank>http://www.fohsan.com.my</a>），填妥表格再通过电邮发送至<a href=mailto:[email protected]>[email protected]</a>。

出席者包括富山总经理沈柏光、三德校友会副会长梁稦航及刘健汶、副总务孙德安、财政廖运强、协理梁云财、怡保书艺协会副总务李勉娣、爱回家民宿经理朱梅丽、古意斋茶行总经理杨琝翔、顺合有限公司主席甘志强、怡保佛教仁爱中医医院代表杨健煊及比赛评审主任高一贵。