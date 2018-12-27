途歌陷讨债门．押金退完要200年 该公司大幅延长预定的退款承诺，较原本期限足足多4个月，加上目前途歌用户发现多处已无车可用，未来或将爆发大量用户退款潮。

（中国．上海27日讯）继共享脚车后，共享汽车也传出资金危机。

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中国共享汽车平台途歌，近日爆出押金退还困难情况。该公司大幅延长预定的退款承诺，较原本期限足足多4个月，加上目前途歌用户发现多处已无车可用，未来或将爆发大量用户退款潮。按照途歌当前的退款速度计算，所有用户预计要200年才能退完押金。

中国经营网报道，近日途歌在中国各处爆发退押金难的情况，数百位用户到北京、深圳、广州、上海公司所在地，要求退还1500元（人民币，下同。约910令吉）的押金，还有不少供应商和途歌员工在现场讨债。北京总部更出现砸办公室、搬电脑、用喇叭喊话、围堵CEO等火爆场面。

报道指出，途歌目前每天最多只退15名用户押金，排队退押金的用户已排到明年5月。一名在11月2日申请退款的用户指出，按照途歌工作人员的说法，要拿到押金要等到明年3月27日，比原本20＋7个工作日退款承诺，整整迟了4个月。按照此前途歌公布的200万注册用户数量计算，押金规模达30亿元，预计要200年才能退完。

还要注意的是，许多用户发现途歌在多处已经无车可用。例如广州的途歌共享汽车在短时间内被清空。12月10日当天成都的途歌共享汽车可用车辆只剩1辆。深圳、广州、西安的很多用户也纷纷表示当地的车越来越少，就连在北京东三环的繁华地带，APP上也显示无车可用。

对于车辆去向，途歌尚未正面回应，但有业内人士透露，提供车辆给途歌的郑州达喀尔汽车租赁成都分公司正逐步回收租给途歌的车子。该公司负责人表示，公司一共租给成都途歌200辆车，现在大多已回收，目前正和途歌走解除合约的程序。另一名到场维权的供应商则表示，途歌长期按月租公司500多辆车，但近100万元的费用已拖近半年。