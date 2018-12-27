蚂蚁金服砸29亿．买英国支付公司 蚂蚁金服再度挥军欧美，计划以7亿美元（约29亿令吉）收购英国跨境支付公司WorldFirst，增加中国金融科技企业在国际上的影响力。

（美国．纽约27日讯）继此前收购美国速汇金（MoneyGram）失利之后，蚂蚁金服再度挥军欧美，计划以7亿美元（约29亿令吉）收购英国跨境支付公司WorldFirst，增加中国金融科技企业在国际上的影响力。

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英国天空新闻（Sky News）周一引述知情人士报道，蚂蚁金服有望在未来几周完成对WorldFirst的收购，规模预计超过5亿英镑，若完成将是金融科技领域上陆企在英最庞大的一笔交易。

报道称，蚂蚁金服瞄准WorldFirst已久，双方已进行数个月的谈判，预估这笔交易能增强中国在全球支付基础建设的影响力。WorldFirst本业为全球银行、企业、个体户提供外汇和货币对冲服务，2004年创立以来，已为16万用户转账逾600亿英镑。

有银行业人士指出，目前双方已经告知英国金融行为监管总署这笔交易，但尚不清楚蚂蚁金服是收购全部股权还是一部份。

中国经营报指出，WorldFirst在香港有金融执照，和中国市场的关系也十分紧密，不但从2008年便开始和中国企业有业务往来，也于今年申请中国第三方支付执照，甚至取了中文品牌名“万里汇”。

对于积极发展海外市场的蚂蚁金服而言，虽然投资的东南亚公司很多，但在欧美等主流市场，却因为政治疑虑难以施展拳脚。今年初美国便否决蚂蚁金服收购速汇金的交易，此次若能成功收购WorldFirst，将成为蚂蚁金服在西方市场的一大突破，也将是11月底新任总裁胡晓明上任以来所完成的首笔重大交易。

目前，阿里巴巴和蚂蚁金服已经对印度Paytm、泰国AscendMoney、菲律宾Mynt、韩国K-BANK和KakaoPay、巴基斯坦Telenor Microfinance Bank、孟加拉bKash等金融科技公司进行投资或战略合作。