留字条寻死．华小男教师自缢 新山北区警区主任莫哈末泰益指出，初步调查显示死者生前是在新山柏伶培华小学任教，独自居住在柏伶花园一间双层排屋。

（柔佛．新山26日讯）30岁华裔男教师被发现在家中自缢，并留下字条表明要寻死，警方初步调查结果显示这起案件没有刑事成份。

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新山北区警区主任莫哈末泰益指出，初步调查显示死者生前是在新山柏伶培华小学任教，独自居住在柏伶花园一间双层排屋。

他指出，警方是于昨日晚上10时20分接获投报，指有一名华裔男子在家中自缢。死者是30岁的吕锦明。

他说，死者生前单身，独居在一间双层排屋，并在桌上留下要寻死的字条。

莫哈末泰益指出，警方将这起案件列为突然死亡（SDR）处理，直至解剖报告出炉。

姐：死者不曾透露心事

死者的姐姐表示，他们一家来自槟城，死者被委派到柔州任教多年，之前曾在边佳兰培正华小任教，并且热衷于教师这份工作。

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她说，死者生前有与家人保持联系，学校长假及新年期间也会与家人团聚，不曾向家人透露心事。

她表示，死者的遗体火化后将会被带返槟城。

校方：尽责老师

柏伶培华小学校长林淑云受询时指出，死者生前负责教导英文科，为人健谈，经常能与年长及年轻教师打成一片和说笑，因此她对于死者的离去深感心痛。

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她说，死者生前是一位尽责的教师，在学校的表现也获得同事及校方的认可，且愿意为学生付出。

该校家协主席吕吉日说，死者生前与该校教师及学生相处融洽，为人友善，因此他对于死者的离去表示惋惜。

据死者的学生家长指出，死者生前有为中小学生补习，主要教导英文、数学等科目。死者的学生及学生家长也到灵堂吊唁。

死者的遗体停柩在新山中华公会绵裕亭，并于明日上午10时举殡，运往新山中华公会焚化场火化。