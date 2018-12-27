“乐缘．霸”霹华乐节‧140人拉弹吹打切磋 这项华乐节是由霹雳州艺术及文化委员会主催，霹雳怡保青年华乐文化协会主办，万里望文化协会和爱心饭堂协办，星洲日报为媒体伙伴。

大会主席、评审团及全体参赛者一同大合照。第二排左一起是郭欣怡、陶荷雯、曾思璇及郭征峄。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保26日讯）2018年“乐缘．霸”霹雳华乐节暨第三届霹雳青年华乐独奏齐奏赛，今日于大马广播电视台（RTM）演奏厅掀开序幕，汇聚140名来自霹雳州各区域的参赛者将各展才艺和切磋华乐演奏技巧，营造浓郁的华乐情怀，散发浓浓中国特色。

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这项华乐节是由霹雳州艺术及文化委员会主催，霹雳怡保青年华乐文化协会主办，万里望文化协会和爱心饭堂协办，星洲日报为媒体伙伴。

十指纤纤拨弦弹奏琵琶，音色清亮，非常好听。

青年华乐独奏齐奏赛打响头炮

一连5天的华乐节节目精彩丰富，今日先由第三届霹雳青年华乐独奏齐奏赛打响“头炮”，紧接着包括第八届霹雳青年华乐交流营、百人敲击齐奏和百人大汇演，以及以第五届霹雳青年华乐音乐会，为这项音乐节完美落幕。

第三届霹雳青年华乐独奏齐奏赛参赛者分别来自怡保、万里望、九洞、务边、金宝、江沙及和丰，并由著名华乐家曾思璇、陶荷雯、郭征峄、姚平、郑适秀及徐诗尧所组成的评委团，为参赛者进行点评。

参赛者将以“拉、弹、吹、打”等四大乐器组合呈现曲目，让观众从而了解华族乐器及验证华乐音乐家的努力成果。

首先由个人独奏呈现多首悦耳动听的曲目点亮这场赛事，紧接着有齐奏及敲击合奏环节，乐器即包括二胡、中阮、琵琶、扬琴、柳琴、梆笛、曲笛、大提琴、唢呐等，由独特的乐器营造嘹亮的中国民族风乐曲响彻演奏厅，令民众沉溺在乐海中。

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出席者包括霹雳怡保青年华乐文化协会主席兼大会主席郭欣怡。

二人组合用二胡齐奏蒙古族著名民歌《森吉德玛》，忧伤的旋律充分描述歌曲中的青年对姑娘坚贞不渝的爱情故事。