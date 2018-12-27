能源股周息率可攀5%．国能变数多 大马投行料2019财政年能源领域成长平平，且在大马财务报告准则第16号准则（MFRS16）下，相关股项盈利无特出，但周息率仍有望达到5%以上。

（吉隆坡26日讯）能源需求成长无惊喜，大马投行料2019财政年能源领域成长平平，且在大马财务报告准则第16号准则（MFRS16）下，相关股项盈利无特出，但周息率仍有望达到5%以上。

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需求成长无惊喜

大马投行表示，国家能源（TENAGA,5347,主板公用事业组）在来年可能会出现数种状况。

国能4项购电协议（PPA）将在2019年到期，届时将出现数种情况：一、购电协议获得延长，但减少产能支付；二、公开招标也获得更好的生产；三、脱售发电厂；四、在全新增加配电安排（NEDA）制度，独立发电厂透过公开招标脱售电能。

大马投行表示，截至2018年8月，波德申的火炭发电厂已经完成了92%，而国家石油旗下边佳兰200兆瓦的发电厂预期明年可投运，国能已经和后者签署了合约。此外，登嘉楼太阳能29.99兆瓦的发电厂也会在2019年杪投运。

大马投行相信，政府2019上半年将会取消4项独立发电厂，并相信政府会更专注在绿色能源。因政府期望在2030年时，绿色能源可从现有的2%提高至20%。

截至2017财政年，国能再生能源产能只占了1.7%。

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2019年，政府将释出500兆瓦的太阳能合约，总值达20亿令吉。大马投行预期，每座发电厂产能介于3兆瓦至50兆瓦。

现阶段而言，太阳能发电厂成本仍高于传统的发电厂。不过，国际再生能源组织预期2020年再生能源空间将可具备相当的竞争力。

根据彭博社数据显示，印度再生能源发电成本低于天然气及火炭，按兆瓦计算，两者的成本为68及93美元，而太阳能发电成本只有41美元，归功太阳能板成本走低及电池储藏效率改善。

目前，大马再生能源获得再生能源基金津贴，津贴是来自使用量超过300每千瓦特（kwH）的用户所支付的溢价。大马投行补充，在电力成本转嫁机制下，再生能源发电厂也适用。

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大马投行说，2019年国能供应的电能需求成长预期在2.5%左右，与2018年相似，只有在新发电厂增加盈利或电能需求比预期中来得高，才调高能源领域评级至“超越大市”。当下，能源领域评级以已经下砍至“中和”。

大马投行补充，以周息率而言，国能与马拉科夫（MALAKOF,5264,主板公用事业组）周息率预期逾5%。