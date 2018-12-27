依文仙台获3.21亿海外合约 依文仙台（SENDAI）在新加坡、卡塔尔和印度取获总值3亿2100万令吉新合约。

（吉隆坡26日讯）依文仙台（SENDAI,5205,主板建筑组）在新加坡、卡塔尔和印度取获总值3亿2100万令吉新合约。

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该新合约包括位于新加坡的26层商业楼项目、卡塔尔的陆军营地项目及印度的49层塔外加41层商业塔及一条铁路桥项目。

依文仙台执行主席兼董事经理丹斯里AK纳登表示，该公司值得欣慰的是目前营运区域的市场环境仍保持正面，并持续推出商业、住宅及基本建设项目。

“我们经常审查及实施战略计划包括即兴的，同时巩固我们的努力以实现目标。”

近期依文仙台已在印度完成了世界上最高雕像“团结雕像”（Statue of Unity）的钢结构建设，其高度达182公尺。

“这是我们持续保持知名度和30年安全、品质和完工期的无瑕疵记录，所达至的又一个里程碑。”

今年至今，依文仙台持有14亿4000万令吉新合约，未认列建筑订单达24亿3000万令吉。

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他指出，广泛的订单积压预计可使该公司忙至明年。