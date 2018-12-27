双威售资产予双威产托双赢．分析：释放资产价值与减债 双威（SUNWAY）以5亿5000万令吉脱售双威大学、建筑物与3块土地予双威产托（SUNREIT,5176,主板产业投资信托组），分析员正面看待，认为是释放资产价值与减债良方。

（吉隆坡26日讯）双威（SUNWAY,5211,主板工业产品服务组）以5亿5000万令吉脱售双威大学、建筑物与3块土地予双威产托（SUNREIT,5176,主板产业投资信托组），分析员正面看待，认为是释放资产价值与减债良方。

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对买方的双威产托来说，分析员认为交易价合理和长远带来回酬，旗下资产将从原有以零售挂帅，将多元化至教育、保健与工业领域。

周三闭市，双威股价报1令吉40仙，平盘；双威产托报1令吉66仙，起2仙。

双威产托总资产增至78亿

双威产托注入这项资产，达证券预估，产托总资产将增长7.6%至78亿令吉；并且会从零售产业产托，重新定位和多元化至工业、物流和数据中心产托。

肯纳格研究指出，零售资产之租金调涨是个位数中值，而办公楼与酒店资产是低个位数增租，预期工业、保健与教育资产长远将更为活络。

肯纳格调高双威产托2019与2020财政年财测0.6%至3.3%，同期负债比也由0.40至0.42倍，增至0.43与0.45倍。

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马银行研究预期这项教育资产收购带来回酬，有助提高长远租金收入，因而调高2019至2021财政年财测1%至3%。

双威产托是马银行并购增长股只，净产业回酬6.2%。

双威不预期派特别息

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双威从这项脱售获益4300万令吉，达证券调高2019与2020财政年财测1至2%。

肯纳格研究把2019财政年财测调高7%，不预期会派特别股息。

肯纳格对双威脱售资产予旗下产托不表惊奇，这是其一贯策略以优化营运协作，尽管脱售2019年上半年完成，脱售行动使今年第三季负债比，从0.46倍减至0.39倍。

该行指出，双威近期把销售目标从20亿调高至21亿令吉，产业未进账销售达21亿令吉提供一年清晰度。

丰隆研究说，这项脱售对释放产业价值正面，不仅增企业值1.13倍，亦增综合估值达2.3%；且使双威可把资本投放其他核心商业活动。双威在产托持股40.9%，可从租金收入获利。

其中的2亿3860万令吉用于减贷，3亿1130万令吉作为未来工作资本与资本开销（包括发展新的医疗中心）等。

丰隆估计从减贷每年可节省800万令吉利息，脱售后失租金情况下产业投资盈利每年跌550万令吉，稍调2019与2020财政年盈利0.2%与0.4%。

MIDF研究预期从此项脱售行动中，每年节省利息990万令吉，双威的资产负债平衡表获改善，负债比从0.46倍改进至0.43倍。等候脱售正式执行，目前暂维持财测。