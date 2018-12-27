意甲‧国米绝杀拿波利‧C罗救主祖云险平 国米对阵拿波利的焦点战火药味十足，双方拼抢激烈，多次打出极具威胁的进攻，第31分钟，国米角球开出，佩里西奇将球打进，但由于越位在先，进球被判无效。

替补上场的劳塔罗（左）补时阶段破门，为国际米兰上演绝杀。（图：法新社）

（罗马27日讯）意甲第18轮的比赛26日全面展开，这是意甲首次在节礼日比赛。国际米兰主场1比0战胜九人拿波利，祖云杜斯客场2比2战平亚特兰大，C罗替补救场。

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国米对阵拿波利的焦点战火药味十足，双方拼抢激烈，多次打出极具威胁的进攻，第31分钟，国米角球开出，佩里西奇将球打进，但由于越位在先，进球被判无效。此后双方僵持不下，迟迟未能再攻破对方球门。第82分钟，库利巴利防守犯规被出示黄牌，他因不满判罚而对裁判做出鼓掌的动作，被红牌罚下，拿波利十人应战。

补时阶段，凯塔在左路起球传中，贝西诺在前点灵光一闪，故意将球漏过，替补上场的劳塔罗后点跟上扫射破门，上演绝杀。补时最后时刻，情绪失控的因西涅从背后踢了凯塔，主裁出示红牌将其罚下。

亚特兰大对阵祖云杜斯的比赛中，主队开局不利，第二分钟，后卫吉姆西蒂解围时不慎自摆乌龙，祖云率先得分。第24分钟，萨帕塔接戈麦斯直传，停球转身一气呵成，过掉博努奇后，在禁区内抽射破门，将比分扳平。第53分钟，本坦库尔在防守时踩到了卡斯塔涅，领到本场比赛第二张黄牌，被罚下场，祖云十人继续应战。第55分钟，亚特兰大角球开出，球穿过多名球员后落地弹起，萨帕塔顺势在门前近距离头球破门，亚特兰大将比分反超。第65分钟，祖云做出调整，C罗临危受命替补出场，换下克迪拉。第78分钟，祖云角球，曼祖基奇在后点头球摆渡，C罗门前头球破门，将比分扳平。补时阶段，博努奇在门前垫射入网，但因越位在先，进球被判无效，最终双方2比2战平。

另外几场比赛，AC米兰客场0比0闷平弗罗西诺内，拉兹奥客场2比0力克博洛尼亚，卡利亚里主场1比0战胜热那亚，菲奥伦迪纳主场0比1负于帕尔马，桑普多利亚主场2比0战胜切沃，罗马主场3比1战胜萨索洛，都灵主场3比0大胜恩波利，斯帕尔与乌迪内斯互交白卷。（新华社）