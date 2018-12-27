麦莉晒婚宴现场照片．与雷神弟终成正果！ Miley Cyrus总算向粉丝证实喜讯，还贴出多张当天的甜蜜照片，小俩口在火炉前不时拥抱，不时接吻，洋溢幸福氛围。

美国小天后麦莉（Miley Cyrus）和“雷神弟”利安汉斯沃夫（Liam Hemsworth）早前被传疑似在家中举办秘密婚宴，现在她总算向粉丝证实喜讯，还贴出多张当天的甜蜜照片，小俩口在火炉前不时拥抱，不时接吻，洋溢幸福氛围。

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原先两人盛传会在利安汉斯沃夫的家乡澳洲举办婚礼，但这场简单的婚礼仪式实际上是办在美国田纳西州富兰克林，双方的亲友，包括男方的兄弟“雷神”基斯汉斯沃夫（Chris Hemsworth）和大哥路克汉斯沃夫（Luke Hemsworth）都有出现在先前曝光的画面中。

麦莉2009年和利安汉斯沃夫合作《最后一曲》（The Last Song）陷入热恋，中间分分合合，2012年首次订婚，分手后又复合，于2016年再度订婚，虽然八卦媒体总疯传女方没有心想定下来，但他们总以行动打破流言，一直以来都传出小俩口会秘密举办婚礼，如今总算升格当人夫和人妻，粉丝都纷纷献上祝福。

10 years later ..... pic.twitter.com/Lm8VD5AVxa — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 2018年12月26日

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