禽总：无需担心春节起价．本地猪肉安全供应足 大马禽畜业联合总会署理会长陈光亮呼吁民众不必担心中国爆发的非洲猪瘟会影响本地猪只或猪肉供应，而大马本地农场出产的猪肉目前的食品安全都达标，且供应非常充足，农历新年也无需担心会起价。

（雪兰莪．八打灵再也26日讯）大马禽畜业联合总会署理会长陈光亮呼吁民众不必担心中国爆发的非洲猪瘟会影响本地猪只或猪肉供应，而大马本地农场出产的猪肉目前的食品安全都达标，且供应非常充足，农历新年也无需担心会起价。

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没进口中国猪种饲料

他说，市场上也有售卖本地出产，使用本地猪肉制成的腊肠及罐头午餐肉，因此如果中国方面出现供应问题也不会在农历新年期间出现缺货或涨价问题。

然而，陈光亮希望政府暂时停止进口来自中国的猪肉加工食品，也要对目前市场上的商品进行抽样检验，确保食品安全。

腊肠肉干午餐肉也有土产

他针对中国爆发的非洲猪瘟疫情越来越严重，会否影响到本地猪肉市场的问题，接受星洲日报电访时说：“本地的情况是很安全的，因为本地的农场没有进口中国的猪种，大部份都是美国的，饲料是来自阿根廷和巴西，我们没有买中国的饲料。

“我们现在比较担心的就是中国的（猪肉加工食品）进口罐头、腊肠及腊肉等，还有东欧国家所来的冷肉，我们都是比较担心（其安全性）。”

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陈光亮指出，农历新年期间，民众对腊肠、腊肉、肉干以及午餐肉等罐头食品的需求大量增加，但其实本地也有属于“大马产品”的腊肠、肉干及午餐肉，因此民众不必担心会缺货。

他表示，我国也有进口新加坡及美国进口的午餐肉产品，虽然价格较高，但至少民众不必担心买不到。