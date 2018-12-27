吴绮莉深V晒性感．网狂赞“可东山再起” 吴绮莉最近接下医美诊所代言，继先前曝光她穿红色高衩洋装气质美照后，她今再秀穿深V黑色礼服辣照，狂晒事业线与白皙傲人长腿，她有感而发写下：“女人要对自己好一点，任何时候都不要忘了活得漂亮”，网民回应：“大长腿，颜值还很能打，能东山再起”、“越来越漂亮气质了”、“越活越年轻”。

（香港27日讯）吴绮莉最近家事一团乱，不过她仍正能量，强调要正向思考、处理。26日，她在微博分享最新代言宣传照，可见她露出东西半球和白皙腿根，身材与脸蛋依旧美丽冻龄，直言：“任何时候都不要忘了活得漂亮”

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吴绮莉最近接下医美诊所代言，继先前曝光她穿红色高衩洋装气质美照后，她今再秀穿深V黑色礼服辣照，狂晒事业线与白皙傲人长腿，她有感而发写下：“女人要对自己好一点，任何时候都不要忘了活得漂亮”，网民回应：“大长腿，颜值还很能打，能东山再起”、“越来越漂亮气质了”、“越活越年轻”。

成龙自认失职父亲．靠社会教好房祖名

成龙近日推出新专辑《我还是成龙》，每首歌都献给不同的人，包括父母、妻子林凤娇、儿子房祖名、成家班兄弟等，其中房祖名就占了3首歌包括《路口》、《心痛》、《别放弃》。他接受《搜狐娱乐》专访时坦言，房祖名2014年在历经吸毒被抓后心情相当复杂，虽然愤怒又心痛，但他仍鼓励儿子重新来过，直言“就是美国大学没有把他教好，社会大学把他教好”。

对于房祖名吸大麻被捉，成龙自认是做父亲的失职，透露儿子出事后，有一段时间认为粉丝、朋友都放弃他，连他自己也羞于见朋友，直到这几年才慢慢学会放开，直言房祖名想做什么都可以，就是不能再犯同样的错误。