诺伊尔：德国队将走出低谷 俄罗斯世界杯失利后，主教练勒夫改变了球队的年龄结构，更多的年轻球员获得了机会。

（图：法新社）

（德国‧柏林27日讯）德国国家队队长诺伊尔26日在德国足协官方网站刊文表示，德国队目前“发展趋势正确”，他坚信“德国队将走出低谷”。

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俄罗斯世界杯失利后，主教练勒夫改变了球队的年龄结构，更多的年轻球员获得了机会。“在我看来，首先这是完全正确的，其次这也很让人期待。”诺伊尔说。同时，在新建的国家队中，勒夫在吸纳年轻球员的同时，仍然保留了部份经验丰富的老球员，诺伊尔表示：“这样的人员结构给球队带来了新的动力，所有人都从中受益。”

诺伊尔坦承，世界杯小组赛惨淡出局后，德国队丢失了球迷的“信任”，从11月德国队主场对俄罗斯和荷兰比赛的现场气氛中，他们能够察觉到这一点。不过，诺伊尔对新的一年充满信心：“球队有着新的精神面貌，而且在比赛中具备速度和创造力。这些是未来取得成功的重要元素。”

德国队在2019年的首场比赛将于3月20日在沃尔夫斯堡进行，届时德国将同塞尔维亚进行一场热身赛。紧接着4天后，德国队将开启2020年欧洲杯入选赛征程，客场挑战小组种子队荷兰。德国队所在C组的另外3支球队分别是北爱尔兰、白俄罗斯和爱沙尼亚。小组赛前两名将晋级欧洲杯决赛圈。（新华社）