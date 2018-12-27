到美露动漫影城主题公园游玩‧艺人汽车遭破镜贴文宣泄 Ardell Aryana在IG上指出，他是于当天晚上7时50分前往取车时，发现有2辆汽车遭殃。

Ardell Aryana在脸书上讲述他在美露动漫影城主题公园的遭遇，引起了关注。

（霹雳‧怡保26日讯）本地艺人Ardell Aryana于上星期日（12月23日）与家人一共27人到美露动漫影城主题公园游玩，回程取车时却发现本身的汽车及另一名游客的汽车双双遭破镜，因而对此感到不满。

广告

Ardell Aryana在较后时把这事件贴在IG上宣泄，引起大家的关注。

Ardell Aryana在IG上指出，他是于当天晚上7时50分前往取车时，发现有2辆汽车遭殃。除了他之外，还包括另一人。他的2面车镜遭打破，右边车门内侧也面对破坏，而另一名车主的汽车则是车镜遭打破。

他对美露动漫影城主题公园职员的态度感到不满，他说，在事发后，他向职员投报，职员给予的理由却是不够人手，当时只有6人在值勤。而且，他在投报后苦候2小时，当局却没有采取任何行动，以至他和家人如乞丐般得轮流进入主题公园内查问情况。

他促请美露动漫影城主题公园对此负责任，也得尊重游客。

原本得于星期三到吉打进行拍摄工作的Ardell Aryana，甚至感叹因为这起事件，让他得留在霹雳州修理车镜，以至耽误了返回吉隆坡的行程。

美露动漫影城今日发出一项文告，对于Ardell Aryana的遭遇感到同情，并表示美露动漫影城已经联络对方致歉。

广告

文告中指出，美露动漫影城仍在调查这起事件，并保证不会对游客的保安问题妥协。管理层不时在提升服务素质，并将继续加强职员的服务训练，以确保保安问题和提高游客的满意度。

文告中也说，美露动漫影城在学校假期和公共假期期间，增加了人手，以提升服务素质和舒适程度。