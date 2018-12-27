移师丹绒马林师大草场‧霹雳元旦倒数邀出席 霹雳州政府邀约人民一起出席迎接2019年的新年倒数活动，让大家在倒数活动中观赏各族文化表演和著名艺人的歌舞表演，热闹度过新年。

陈家兴。（图：星洲日报）

（霹雳‧怡保26日讯）霹雳州政府邀约人民一起出席迎接2019年的新年倒数活动，让大家在倒数活动中观赏各族文化表演和著名艺人的歌舞表演，热闹度过新年。

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霹雳州政府新年倒数活动这次将移师到丹绒马林苏丹依德利斯师范大学（UPSI）草场举办，希望可迎来5000名民众参与，一起倒数欢庆新年的到来。

陈家兴：著名艺人来表演

掌管旅游、文化与艺术事务的行政议员陈家兴于今天在新闻发布会上指出，霹雳州政府的新年倒数活动曾经在怡保以外的太平举办，这是第二次冲出怡保，在丹绒马林举办。

他说，霹雳州政府新年倒数活动是由霹雳州旅游管理有限公司（Tourism Perak）与丹绒马林市议会和慕亚林县议会联手举办，并获得苏丹依德利斯师范大学的配合。

“新年倒数活动转移到其他地区举办，除了吸引当地人民前来参与外，也可促进当地的经济活动，同时拉近霹雳州政府与当地人民的距离。”

陈家兴指出，倒数活动节目包括三大民族、原住民、学校和社团的文化表演，其他还有著名艺人许亮宇（Henley）、ErniZakri及Irfan Haris的舞台表演。

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届时到场嘉宾有霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙、全体行政议员和霹雳州政府官员。

他透露，这是希盟政府在执政霹雳州后，首次举办新年倒数活动，他希望全民前来参与，以迎来全新美好的一年。

霹雳州政府2019新年倒数活动

日期12月31日（星期一）

时间8pm-1am

地点UPSI草场

表演艺人许亮宇、Erni Zakri、Irfan Haris