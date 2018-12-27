油价劲扬天然气涨价．追捧油气股．马股冲破1685点 截至中午休市时，富时隆综指数升12.65点，至1685.25点。

（图：美联社）

2018年收关在际，亚洲主要区域股市春风再现，马股27日开高走高，一洗多日霉气，冲破1685点关口，最高攀升至1688.17点，最低至1677.33点。

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截至中午休市时，富时隆综指数升12.65点，至1685.25点。

富时创业板指数升62.05点，至4236.54点；富时全股项指数升112.44点，至11492.74点。

金融服务股指数升94点，至17294.93点；种植股指数升39.94点，至6794.60点。

上升股有517只，下跌股160只，另284只平盘，成交量6亿9413万股，值5亿5844万令吉。

国际油价飙涨和天然气调升价格，带动油气股受追捧，大红花石油（HIBISCS,5199,主板能源组）升5.5仙或7.10%，至83仙。

布拉能源（SAPNRG,5218,主板能源组）升0.5仙或1.72%，至29.5仙。

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国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）升17仙或1.85%，至9令吉36仙。

亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品与服务组）大涨14仙或4.95%，至2令吉97仙。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）升4仙，至13令吉58仙。

云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）升4仙或1.36%，至2令吉99仙；云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）升5仙，至6令吉07仙。

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顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）升14仙或2.48%，至5令吉79仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）升12仙，至24令吉88仙。

马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）升3仙，至9令吉38仙。

毕达良（PRESBHD,5204,主板科技组）升4.5仙或5.03%，至94仙。