财政部：冻结大道调涨 明年起取消摩哆过路费 财政部宣布

（吉隆坡27日讯）财政部宣布，政府将于2019年冻结调涨全国21条高速大道的过路费，同时2019年开始取消摩哆的过路费，政府将拨出9亿9443万令吉的开销实施上述措施惠及大马人民。

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文告说，内阁于2018年12月12日决定冻结全国21条高速大道所有级别车辆的过路费，这21条高速大道原本在2019年期间可以调涨过路费。这项决定大大的增进了2018年11月2日所宣布之2019年财政预算案中只冻结调涨所有城市高速公路过路费的政策。

根据文告，政府将展开以下惠及大马人民的措施，预估于明年拨款约9亿9443万令吉以全盘冻结调涨全国21条高速大道过路费，同年也冻结巴士在8条大道的过路费，还有2019年1月1日开始取消摩托车在槟城第一与第二大桥以及柔佛的马新第二通道的过桥费。

文告指出，全盘冻结的考量是基于希盟领导的联邦政府有责任减轻大马人民的生活负担。政府预估，单就这项冻结所有级别车辆过路费，2019年预估将需要赔偿给特许公司约9亿7275万令吉。

内阁也同意冻结第五级别车辆（巴士）在另外8条大道的过路费，预估开销为约168万令吉。

就如2019年财政预算案所宣布，政府将取消摩托车在槟城第一与第二大桥以及柔佛的马新第二通道的过桥费。这项自2019年1月1日开始实行的措施，政府预估将每年开销约2000万令吉以赔偿给特许公司。

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在509全国大选之前，希盟在竞选宣言中，曾说会逐步废除大道过路费。但希盟执政之后，财长林冠英说明大马国债高达1兆令吉，因此一些宣言无法兑现，其中就包括了废除大道过路费。

此举也引起部分人士抨击，认为希盟没有兑现承诺。