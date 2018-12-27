杨幂罕谈“小糯米”．被爆“3年只陪女儿37天”！ 杨幂和刘恺威女儿小糯米定居香港，平日几乎都是由刘恺威爸妈照顾，鲜少看见杨幂跟小糯米同框互动的画面，让网民多次炮轰她“放生小糯米”。

（中国27日讯）中国女星杨幂和香港男星刘恺威22日透过工作室宣布离婚，结束4年的婚姻关系，而杨幂的离婚声明发表后，各种猜测与爆料更是接踵而至，港媒更惊爆三年间母女俩相处的时间才37天而已。

广告

杨幂和刘恺威女儿小糯米定居香港，平日几乎都是由刘恺威爸妈照顾，鲜少看见杨幂跟小糯米同框互动的画面，让网民多次炮轰她“放生小糯米”。

更有网民统计出杨幂在2016年、2017年、2018年到香港探视小糯米的时间：2016年23天，2017年只有8.5天，2018年更是夸张，到目前为止只有5天，三年加起来总共37天，两母女聚少离多。网民看到纷纷大骂杨幂根本忽略母职，不过也有人出来表示“杨幂每次回家你们是都有看到吗？”认为37天的算法太离谱。

另外，杨幂近日接受中国节目《不止于她》专访，谈到自己4岁的女儿小糯米时，她透露：“我们家闺女非常的open。”还笑着模仿女儿私下喊她妈妈的可爱模样，她更表示女儿会问她：“妈妈～你是男孩吗？”她则回应：“我是女孩！”罕见地分享母女间的逗趣互动。