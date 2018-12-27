文冬文化街还能走下去吗？（上篇）：整顿档位注新活力．文冬文化街再创光辉 文冬文化街过去获得大金主的赞助，定期主办大型活动，包括新春庙会和歌舞表演等，吸引广大民众和游客到来。

每逢周六的文化街，吸引各地民众到来参与。（图：星洲日报）

（彭亨．文冬26日讯）文冬文化街过去获得大金主的赞助，定期主办大型活动，包括新春庙会和歌舞表演等，吸引广大民众和游客到来。509大选后，文化街改由中华商会接管，组成新的文化街协会管理层，不知不觉已半年，没有了大金主，文化街的盛况的确不如前，未来还能走下去吗？这是许多人关注的。

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每逢周六的文冬文化街成立至今只是短短3年，曾经有过丰盛日子，也经历了风风雨雨，一路走来，让人不得不提它的历史背景。

它是由前任文冬区国会议员拿督斯里廖中莱倡仪，在2015年隆重开幕和成立，由华人大会堂组成的文化街管委会负责管理。一直到今年509大选后改朝换代，文化街也换了管理层，市议会交由中华商会监管，并成立新的文化街协会全权管理。

一个完全是由民间团体接管的文化街，资金肯定有限，褪下了华丽的包装，文化街的吸引力大减，昔日风华不在。但是，这半年来，文化街协会不断努力探讨和重新整顿档位，也力邀文化艺术界的文艺爱好者设档宣扬文化艺术，为文化街注入新生命，以期文化街持续经营，打造成文冬著名的地标。

小贩坚守文化街

文化街有不少本地小贩从文化街成立至今都不离不弃。他们坦言，现在人潮已不复以往，生意量也随之滑落，不过，他们还是坚持守下去，期望大家继续支持文化街，成为周六休闲的好去处，吸引游客到来，带动地方上经济活动。

他们表示，当初文化街刚成立时也经过阵痛期，参与的档位不多，大家苦苦挣扎终于见成果，打造了文化街的繁华，没想到一场大选使到文化街受到巨大的变化，一切必须从头开始，配合新管理层的步伐再出发。

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无论如何，小贩说，管理层和小贩之间的沟通和配合是非常重要的，当面对问题时双方必须一起商讨和寻求解决方案，大家保持紧密联系，互相体谅和尊重，才能取得双赢，再创辉煌。

文化街带动文冬

位于文冬华人大会堂前的文化街是由前任文冬区国会议员拿督斯里廖中莱倡仪，在2015年隆重开幕和成立。每逢周六的文化街在首阶段开跑时共有23摊档，档主都是文冬人，主要售卖美食，土产和手工品等等。负责单位也策划些精彩表演节目，提供平台让本地青年和团体发挥才艺，以及吸引游客到来，打响了知名度，更为文冬注入了一股活力和带来新气象。

由于提出申请摆档的人越来越多，在一番要求下，负责单位推动了第二阶段的文化街100个摊档，满足各界的要求，使到文化街更具盛名，也有本身特色，不像一般的夜市集。

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可是随着509大选廖中莱落败，华人大会堂的文化街管委会忍痛宣布停办文化街，因为缺乏了活动经费资金来源。文化街过去一直都有廖中莱作后幕后强大的支持，给予拨款和协助寻找赞助商。现在文化街没有了金主的赞助，少了精彩舞台表演，顿时逊色不少。

小贩受询时也都期望文化街协会能加以正视，应该定期主办一些舞台表演，以便重新吸引民众和游客到来。如果缺乏资金，可以办小型的街头活动，邀请社团、学校和各界人士参与演出，提供平台让大家施展才华，带动热闹气氛，增添人气。

朱伟良：小贩及管委会须配合

小食摊贩朱伟良说，他在文化街摆卖了3年，当时一切从零开始，文化街打响了知名度后，有了人潮，使到小贩的生意也增加了。可是509大选后，文化街换了管委会，又再从零开始。

他形容现在回到守业艰苦期，毕意人潮已减少，再加上年尾雨季多，一旦外地小贩没有来摊档，使到文化街显得空荡，更加冷清清。

“针对外地小贩经常没有摊档问题，我们已向管委会反映，要求把有开档的摊位全部集中在一起，以免摊位疏疏落落。小贩与管委会的沟通和协商很重要，唯有大家互相配合，才能共造双赢。”

他也说，由于他是道地文冬人，平时也有售卖小食，有一定的客源，能够保持一定的生意量。据他所知，一些小贩曾说生意跌了至少40%，难以坚守下去。

他表示，如果能带动人潮，舞台表演活动是有一定的号召力，也能增加热闹气氛，比如以往举办大型的新春庙会，使到整个文化街人山人海，场面壮大，希望有一天文化街能恢复过去的热闹景象。

文化街的美食档各有特色，满足各年龄层的口味。（图：星洲日报）

傅国威：改革有待改进

喷漆画的档主傅国威表示，文化拥有本身的特色，除了吃和唱，也提供一个艺术空间让文艺人展示作品，从中也能培养年轻人对艺术的认识和兴趣，提升地方上的文化气息。

他从文化街开始便在这里摆档，也教导喷漆画，引起了老中青的学习兴趣，发挥天马行空的创作。

对于文化街重新出发，他坦言还有待改进中，希望新管委会能花多一点心思策划，以带动更多人再度重游文化街，提高吸引力。

“其实，文化街成立了3年，基本上已有一定的人潮，新管委不妨收集更多意见和看法，集思广益，以便把文化街办得更好。”

文化街协会在中秋节时举行中秋活动和全国逢甲杯书法比赛彭亨区赛。左四为文化街协会主席李文发。（图：星洲日报）

施兆玲：舞台表演很重要

退休副校长施兆玲表示，文化街保留下来后，各方面应该好好策划确保文化街保持一定热度，成为游客必到的热点，如果只是一般的售卖美食和各种物品，便失去了吸引了。

“我也认同舞台表演很重要，不一定要花很多钱，本地有不少很有才华的人士，比如中小学的歌唱家，还有爱唱的乐龄人士、口琴表演、合唱团、小组唱、扯铃、舞蹈及跆拳表演等，以及与社团联办活动，提供平台让本地人呈献演出，互相交流和观摩，尤其是让中小学生有更多机会演出，不只是在毕业典礼才表演，从中也发掘多才多艺的年轻人。”

她说，她在执教时曾经多次带领学生参加文化街的舞台节目，她本身也很喜欢让学生参与表演，训练学生的胆量增加自信心，并鼓励学生把握机会展现个人才华。