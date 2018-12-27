关丹小站学记队举办活动．旧物回收反应热烈 星洲日报《学海》东海岸联谊会关丹小站学生记者队所举办的2018年旧物回收活动得到民众踊跃响应，民众一早就把各种旧物源源不绝地送至星洲日报关丹办事处。

星洲日报《学海》东海岸联谊会关丹小站学生记者队与旧物回收活动首日的“战绩”合照。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹26日讯）星洲日报《学海》东海岸联谊会关丹小站学生记者队所举办的2018年旧物回收活动得到民众踊跃响应，民众一早就把各种旧物源源不绝地送至星洲日报关丹办事处。

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学记队关丹小站在今日4小时的回收活动中，获得了各种还可以循环再用的旧物，如书籍、旧电脑、传真机、小电器、玩偶、各种包包、装饰品等。

29及30日义卖

学记队员们即时把琳琅满目的旧物进行分类及清洁工作，并将于29及30日进行义卖，以筹集筹办中学生活动的经费。

本报读者黄敬凯受访时说，他是从报章获知关丹学记进行这项旧物回收及义卖活动，在妻子的协助下，把家中多余但还可使用的物品捐出。

他赞扬学记举办这项活动，同时也呼吁他的家人及朋友们一起响应这项活动，把旧物捐出，让后天举办的义卖会可以顺利进行。

筹委会主席黄迪生则再次呼吁民众，善用明天最后的机会，把家里不要的旧物送至星洲日报关丹办事处，让旧物得到一个重新使用的机会，为环保尽一份力。

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学海关丹小站2018年旧物回收义卖会将于明天（12月27日，星期四）进行最后1次旧物回收，民众可以于明天上午11时至下午3时把旧物送至星洲日报关丹办事处。

至于旧物义卖会，则将于12月29日（星期六）及30日（星期日），上午11时至下午3时，在本报关丹办事处二楼活动中心进行。

活动详情可联络筹委会财政陈后宇（011-25524247）或工委林康轩（011-31285760）。

星洲日报《学海》东海岸联谊会关丹小站学生记者队

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回收旧物：

日期：27日（星期四）

时间：上午11时至下午3时

地点：星洲日报关丹办事处

旧物义卖：日期：12月29日（星期六）和30日（星期日）

时间：上午11时至下午3时

地点：星洲日报关丹办事处二楼活动中心