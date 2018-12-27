为享50%折扣．民众大清早排队缴罚单 民众为了要享有50%的罚单折扣，不惜一大清早到关丹警区交警办事处缴付交通罚单。

大排民众一早就到关丹交警办事处缴付交通罚单。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹26日讯）民众为了要享有50%的罚单折扣，不惜一大清早到关丹警区交警办事处缴付交通罚单。

广告

关丹警区主任莫哈末诺助理总监呼吁民众，如果要享有50%交通罚单折扣，就必须忍受排队的煎熬。

他说，警方今次主办这项50%折扣交通罚单是配合本月26至27日在关丹交警办事处主办会客日，一连两天让到来该柜台缴付交通罚单者，在交局主办以让民众可以缴付交通罚单。

“今日，共设有6个柜台，其中2个是共民众检查交通罚单，然后民众再排队进行罚单折扣及缴付。”

他接受媒体访问时，如此指出。

他说，于10月份，彭亨州交警总部曾与马电讯主办50%交通罚单折扣，上一次共收到90万令吉的交通罚单款项。

“虽然今天的人数没有上一次来的多，但预计人潮会在明日更多。”

广告

接罚单1周内缴还也有折扣他希望民众不要每次等候交通折扣才来缴付，如果收到交通罚单，民众其实可以在一周内缴付，也同样享有折扣，无需像今天般大排长龙排队。

民众林秀冬早上9时到关丹交警办事处缴付3张交通罚单，上述3张交通罚单分别是2015年、2016年和2017年，其中2张是在华人农历新年期间超速驾驶的罚单。

“我在检查后，交警的柜台指要到折扣处才知道是否能折扣，希望可以获得折扣。”

她说，上述3张交通罚单都是孩子驾驶中的罚单，3张罚单皆是在关丹区因超速驾驶。

广告

另一名李振瑞指出，他于日前因闯红灯接获交通罚单，在获知今天和明天有50%折扣，于是前来缴付，能省则省。

“那天是一时没有留意才会闯红灯，不知在折扣后要缴付多少钱。”