关丹中总装修会所风波．彭永康：让更多人了解真相．邀理事会成员公开辩论 关丹中华总商会会员彭永康就该会装修舞弊案，受到现任理事会阵营种种下三滥的手法攻击忍无可忍，公开挑战理事会30名成员站出来跟他就有关问题展开辩论。

（彭亨．关丹26日讯）关丹中华总商会会员彭永康就该会装修舞弊案，受到现任理事会阵营种种下三滥的手法攻击忍无可忍，公开挑战理事会30名成员站出来跟他就有关问题展开辩论。

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他说，用匿名信息的方式、诬衊、诬告、指责、胡言乱语在小圈子里拉票，算什么正人君子？这种种动作只显示出了现任理事会是由一群没有担当人士盘踞；会员呼吁他们具体请辞已经很赏脸了，给脸不要脸，偏要人家来打脸。

彭永康今日在文告中说，辩论题目可以定为“关丹中华总商会的装修舞弊案是一个程序问题还是一起舞弊贪污案？”

建议脸书直播

他说，双方拥有同等发言时间，由他一人面对整个现任理事会30人。他也建议最好还能安排脸书直播，以让更多人了解事情的真相。

他说，真理会越辩越明，希望商会全体理事会不要退缩，勇敢的站出来，为他们自己的立场辩护。不断纠结于第二次特大议长被赶下台的动作，也掩盖不了舞弊的事实。

“一切等1月4日的会员特大之后，有必要的时候，我会对舞弊案的看法进行司法验证，现今理事会也要做好准备面对相关的问题，在此特别给他们预告。”

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他说，自本届第二次特大至今，他非常惊讶的发现，这些理事往往连最基本的常识也没有，有的就只是厚脸皮，在报章上胡言乱语，丢人现眼，或是在暗地里无的放矢。

“我才不得已要一次过，通过辩论会给全体会员一个清楚了解舞弊案的更深层的丑闻。以免让这些结构性舞弊案件不断重演，让华人社团立下一个非常坏的表率。”

他说，以商会的资产收入，本应坐拥百万现金流动，却被不断以各种名堂‘机榨’、吃吃喝喝，不把商会掏空不罢休，实在是太可恨了。要知道关丹中华商会，是关丹华社的商会，其百年历史理应是华社心向的标杆，却被这群人弄的臭名昭著。

他说，更令人咋舌的是，代总务陈耐宾表现出来的笑话，竟然是如此无知，信手拈来就有以下及几点：1.理事会是会员大会选出来的，50名会员要求召开的特别会员大会不能定夺。

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2.会所装修与否是只要去会所自我感觉的结果，就能任意花钱装修，而不用通过会员大会来表决定夺。

3.第二次特大没有接纳装修案后，还要开第三次特大来解决。

4.现有理事会成员明显触犯了社团法令51条文还自掰与装修案无关。

5.上届理事会触犯了社团法令53条文，还被认为合情合理。

6.理事会是基于尊重会员才召开特大，而不是基于法律的规定。