关丹中总装修会所风波．罗秀隆：徐彭勿再误导．“特大联署者不足74人” 关丹中华总商会理事罗秀隆指出，他们要郑重奉劝发动联署会员，要求理事会召开1月4日特大讨论“总辞”议程的本会理事徐祥强和会员彭永康，不要再口口声声说是获得“74名会员联署签名”，因为数目与事实不符！

（彭亨．关丹26日讯）关丹中华总商会理事罗秀隆指出，他们要郑重奉劝发动联署会员，要求理事会召开1月4日特大讨论“总辞”议程的本会理事徐祥强和会员彭永康，不要再口口声声说是获得“74名会员联署签名”，因为数目与事实不符！

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他说，经过该会秘书处，根据一般程序核实，要求召开有关特大的联署会员，并不是74名，因此，徐、彭两人不要再误导会员和华社。

“无论如何，我们也要郑重声明的是，由于联署会员不少过50名，符合本会章程规定人数，因此，领导层仍然秉承尊重会员和遵循章程，因此接纳这些会员的要求，而决定召开1月4日的特大。”

他今日发表文告时，如此指出。

指联署者出现非会员他说，他们今天向广大会员和华社公布此事，主要是要宣明一点，徐、彭两人于12月6日交到本会秘书处，要求召开特大文件中的联署“会员”并不是74人，而是少于74人。

“至少，我们发现到联署当中，出现了非会员的现象！”

他说，理事徐祥强口口声声强调要根据章程，和自己处事依法有据，却在发动会员联署过程中，难道连签名者是不是会员也如此大意？未经证实？抑或是蓄意误导？

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“徐祥强在本月10日召开的记者会上，还大言不惭的说，他们所做的一切，都是根据社团注册局法令行事，他们也希望理事会不要再去干扰那74名签名的会员。

“我们请他出示证据来证明理事会去干扰那74名签名的会员，否则的话，就不要再信口开河乱盖。”

他说，徐氏较后在本月12和16日的记者会上，再次表示“74名签名会员”。

彭永康在18日的文告也提及“徐祥强带领的74名会员”多次误导会员和华社。

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“事实上，徐祥强曾经接获秘书处针对有关出现联署‘会员’事件的求证，并向秘书处表示“取消有关的会员”。

他们要再一次重申和强调，尽管不符合“74名会员”，但它毕竟还是符合“不少过50名会员”的章程规定，因此，有关的联署要求召开特大，并不影响理事会接纳和安排召开，特大肯定将如期召开，并呼吁全体会员踊跃出席。