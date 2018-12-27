耗2.1亿占地2.2公顷．达鲁依曼大厦完成逾80% 耗资2亿1000万令吉兴建的新行政大厦——达鲁依曼大厦的兴建工程目前已完成超过80%。

阿末山苏里（左）巡视新行政大厦的工程进度。（图：星洲日报）

（登嘉楼．瓜拉登嘉楼26日讯）耗资2亿1000万令吉兴建的新行政大厦——达鲁依曼大厦的兴建工程目前已完成超过80%。

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位于甘榜丹绒的达鲁依曼大厦占地2.2公顷，在2017年年中开始兴建工作，原定在2019年5月竣工，可是因为州政府面对财务问题及多项技术性问题，工程竣工期限展延至2020年6月。

原本这座30层楼高的大厦作为瓜登市政厅大厦，可是去年5月24日的行政会议上，前朝国阵政府同意以现有的行政大厦与这座新建的大厦互相交换，意味着新建的大厦竣工后，将作为新的行政大厦，而瓜登市政厅则搬到现有的行政大厦办公。

登州公共工程局局长仄卡玛鲁丁今日表示，前朝州政府的这项决定导致工程费用增加3000万令吉，以致工程从原本的1亿8000万令吉增加至2亿1000万令吉。

他说，这座结合摩登及传统风格的新行政大厦将拥有王室休息室、餐馆、托儿所、祈祷室、健身房及行动室等设施。

“其他设施包括可容纳900人的宴会厅、容纳750人的礼堂、1000人办公空间及700个停车位。”

登州大臣阿末山苏里今日前往巡视这项工程的进度，并聆听登州公共工程局的汇报。