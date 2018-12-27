李明辉．2019是好年 希望新政府能带来更多惠民政策，你我他都能过得好一些，2019希望是好的一年。

2018转眼即将过去，在这一年来，过得不是非常顺心顺意，但也算安安稳稳度过。

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接下来就是检讨这一年来的得与失做一个检讨。今年是大选年，也经历了政党轮替，今年也为了大选忙了一个转，原以为换了政府日子会好过一点，岂料却过得更困苦。

在2018年上半年，经济虽然已低迷但还是收支平稳，到了下半年感觉钱越来越不够用。

在今年并没有什么大花费或购置什么贵重物品，平时的花费还是往常般，原本每个月还可以储存几百令吉。

到了年杪总结财政，比去去年少了许多，虽然还是有存到一些老本，但根据现在的通膨情况来计算，真的是入不敷出。

新政府上了台，应该为民找些福利，别老是想从人民的身上挖钱，种种的新政策，政府并没有为民省钱，而是要民众多花。

就以明年起微调拉大学费，这就给许多正在就读大学的家长带来负担，原本计算好给孩子的学费，因政府一句调涨，让家长不得不从长计议。

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明年新的一年，相信经济也不会马上好转，人民还是一样勒紧裤头，百货高涨，还是继续省吃俭用，不过还是希望，明天会更好。

希望新政府能带来更多惠民政策，你我他都能过得好一些，2019希望是好的一年。