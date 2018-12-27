屋主及时发现逃离．厨房着火殃及邻屋 疑是住家厨房而引发火患，而后一发不可收拾，火势蔓延隔壁住家，所幸没有伤及人命。

大火是从右边的开始燃起，火势蔓延至隔壁住家。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹26日讯）疑是住家厨房而引发火患，而后一发不可收拾，火势蔓延隔壁住家，所幸没有伤及人命。

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这起大火是发生于上午10时许，靠近黄亚养路的Lion花园单层排屋，关丹消防拯救局共派出3辆消防车到现场灌水施救。

隔壁天花板冒浓烟

火势大约在上午11时30分左右才扑灭，失火源头来自第三间巫裔的住家，而居住在隔壁的华裔卓姓女屋主当时正在后面房间睡觉，突然间听到客厅处传来阵阵的破裂声音。

卓女士也马上起身，并走出房外查看，看到天花板飘出滚滚的浓烟，即刻走出屋外求助，并通知角头间的邻居。

她说，在获知失火后，只拿走报生纸和一些贵重的物品，衣服等都来不及收拾，就逃出屋外。

“该屋子是租赁的，该屋其实已破损不堪，每逢下大雨都会漏水，上周屋主才派人喷射杀白蚁。”

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她说，之前已多次向屋主要求维修屋瓦，以免每次下大雨都要为漏水烦恼，如今在着火后屋主也不得不装修了。

事主：未知失火原因

失火住家的巫裔事主指，当时屋内只剩下3名孩子在内，大人都往外工作，是不久接到通知家里失火，马上赶回家里查看。

她说，暂时不知失火的原因，等候消拯局调查。

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在失火时，大批民众发挥了助人精神，很多路过的民众都帮忙协助，失火的民众搬运一些重要的家具，以免所有的家具都被大火烧毁，减低损失。