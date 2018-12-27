轿车失控撞长巴．祖孙3人赴黄泉 这起车祸发生于昨晚11时50分，在云冰县关丹通往新山路第140公里处发生。

轿车在碰撞后，跌入左边路肩的水道。（图：星洲日报）

（彭亨．云冰26日讯）疑轿车失控与长巴迎头相撞，祖孙3人魂断公路。

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这起车祸发生于昨晚11时50分，在云冰县关丹通往新山路第140公里处发生。

涉及车祸的轿车载有4人，皆是亲属关系，3名死者包括轿车前座乘客罗斯里（38岁，建筑工友），来自吉兰丹哥打峇鲁，后座乘客拉琪雅（64岁，家庭主妇），两人是母子关系，及小死者埃迪阿斯拉（5岁）。3人遗体在事后被送往云冰医院解剖。

轿车的男司机（34岁）受重伤，事发后被送往关丹中央医院急救，他是罗斯里的弟弟及小死者的父亲。驾驶长巴的巫裔男司机（50岁）则饱受虚惊。

云冰警区主任阿兹副警监指出，事发时，开往关丹的长巴上，载有49名乘客。该长巴行驶至事发地点时，一辆从关丹开往新山的轿车疑失控下，驶入长巴车道，2车随后迎头相撞。

他说，轿车在碰撞后，撞入左边路肩的水道，两名死者当场身亡，罗斯里则在送往云冰医院后不治。

“长巴左车头严重损毁，而轿车犹如废铁。”

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他说，事发地点有些弯曲、路面潮湿，事发时下着雨及环境黑暗。

“警方援引1987年交通法令第41（1）条文调查此案。”