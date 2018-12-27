不满同窗攀比家境·女子网上雇凶杀人被骗1.4万 一名去年因受到同学微信群互相攀比生活境况的对话刺激，打算网上雇凶杀死让她加入群组的小学同学，支付约1.4万令吉订金后“杀手”没有行动。

中国湖南省湘潭市一名疑有精神问题的女子，去年因受到同学微信群互相攀比生活境况的对话刺激，打算网上雇凶杀死让她加入群组的小学同学，但只为骗钱的“杀手”在收到2.4万人民币（约1.4万令吉）订金后没有行动。事件最终被女子的父亲知悉，遂向警方报案。湘潭雨湖区检察院日前判触犯故意杀人罪的女子监禁3年，缓刑3年；“杀手”则因诈骗罪被判囚1年2个月。

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事件缘于2016年6月，刘姓女子受小学同学段某邀请，加入同学微信群，但生活环境一般的她，认为群内同学互相攀比家境，备受刺激下萌生杀死段某的念头。翌年7月，她在网上找到自称“职业杀手”的张姓男子，张某在网上找到“杀人”图片，并谎称是出于他之手。

不久后，刘女支付2.4万人民币予张某，更将自己到段某上下班路线的“踩点”资料交予对方，但张某一直未有行动。事件最后被刘女的父亲揭发，执法部门接报后也侦破案件，拘捕二人。

（明报综合）