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包章文：砂华小师资荒 不严重

2018-12-27 14:18

包章文：砂华小师资荒 不严重

（古晋26日讯）距离新学年开学只剩一星期，尽管目前未有统计数据显示砂州华小的师资情况，惟砂拉越津贴华小董事联合总会会长拿督包章文表示，近年砂华小师资短缺问题并不严重，且获得教育部陆续进行填补。
砂拉越津贴华小董事联合总会会长包章文：过去砂州华小师资短缺问题严重，近年情况已改善。

谢伟欣／报导

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（古晋26日讯）距离新学年开学只剩一星期，尽管目前未有统计数据显示砂州华小的师资情况，惟砂拉越津贴华小董事联合总会会长拿督包章文表示，近年砂华小师资短缺问题并不严重，且获得教育部陆续进行填补。

他说，师资短缺问题并非新鲜事，过去砂州华小师资短缺问题严重，近年情况已有所改善。他预计州内会有一些学校面对师资缺乏，不过相信涉及人数不多。

而且，他表示，根据教育部多年来的做法，都会在开学后陆续填补空缺。

包章文今日接受星洲日报记者访问时说，一般学校是否面对师资缺乏问题，需待开学后才能做出统计，主要视教育部是否委派新教师或有新教师到学校报到。

“我们会在开学后首个星期进行统计，确保华小师资充足，不会影响到学校运作及学生学习。”

文章来源：
星洲日报／砂拉越 · 2018.12.27

 
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