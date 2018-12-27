王长福：晋6中华小学 穿白鞋
2018-12-27 14:19
王长福：晋6中华小学 穿白鞋
（古晋26日讯）教育部长宣布学生穿黑鞋新措施给予2年缓冲期，古晋中华小学校董会主席王长福鼓励古晋6间华小学生在新学年穿白鞋，好让学生造型看起来是统一的，至于黑鞋就等真正实施时才遵从。
钟晓圆／报导
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（古晋26日讯）教育部长宣布学生穿黑鞋新措施给予2年缓冲期，古晋中华小学校董会主席王长福鼓励古晋6间华小学生在新学年穿白鞋，好让学生造型看起来是统一的，至于黑鞋就等真正实施时才遵从。
开学将至，王长福也呼吁6间华小学生若能，尽量穿白鞋上学，比起黑鞋，小学生穿白鞋还是看起来比较整齐及整洁。
“已经买了黑鞋的家长，如果原有白鞋还能继续穿，就让孩子穿白鞋，不要勉强换成黑鞋，能穿回白鞋是最好的。”
王长福向星洲日报记者表示，现在经济不景气，原本的白鞋换黑鞋新措施，确实会叫家长吃不消。因此，黑鞋新措施就等教育部真正执行了才遵从。
教育部长马智礼今年7月突然宣布，落实学生穿黑鞋的措施，让许多商家措手不及，立即向厂家取消原先下的白鞋订单，转订购黑色校鞋。不料后来又再宣布2年缓冲期，即2019及2020年，让订购大量黑色校鞋的商家感到无奈。
文章来源：星洲日报／砂拉越 · 2018.12.27
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