晋6中华小学 . 小一新生报到日 （古晋26日讯）学校年终假期即将结束，古晋6间华小也于本周陆续进行小一新生报到活动，新学年最多新生是古晋中华小学第三校的258人。

钟晓圆／报导

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（古晋26日讯）学校年终假期即将结束，古晋6间华小也于本周陆续进行小一新生报到活动，新学年最多新生是古晋中华小学第三校的258人。

依序为二小240人、四小240人、六小223人、五小185人及一小89人。

2019年的一年级班，一小开3班、二小5班、三小6班、四小6班、五小6班，以及六小6班，其中五小新生人数比去年多61人。

古晋中华小学校董会主席王长福接受星洲日报记者访问时透露，除了一小及五小尚有一些空位，其余4间华小一年级班皆已爆满。

他感谢家长对6间华小的支持，且新学年6间华小师资也不缺，所有学校皆是华裔校长掌校，一切都很好。

6间华小报到日时间表：

一小：12月28日（星期五）早上8时至10时

二小：12月29日（星期六）早上7时30分至10时，早上8时30分设新生家长讲座

三小：12月31日（星期一）早上7时至10时

四小：12月28日（星期五）早上8时至10时

五小：12月28日（星期五）早上8时至10时

六小：12月28日（星期五）早上8时至10时