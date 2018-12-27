精明巴士第3路线开跑·乌雪县2万居民受惠 雪州政府再于乌雪县新增雪州精明巴士路线，川行桃源岭与万挠边界地带的双溪布亚镇，填补约2万居民过去多年来公共交通便利不足的版图。

乌雪区现有的雪州精明巴士路线是以峇冬加里州选区范围为主。（图：星洲日报）

（雪兰莪．乌雪26日讯）雪州政府再于乌雪县新增雪州精明巴士路线，川行桃源岭与万挠边界地带的双溪布亚镇，填补约2万居民过去多年来公共交通便利不足的版图。

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这是自2016年州政府在本区推出精明巴士以来，所开设的第3条路线。首条路线是以衔接桃源岭商业镇和新古毛行政区为主；第2路线则是将川行范围扩大至安达拉加比、乌鲁音峇鲁和峇冬加里新镇，这项政策已使得乌雪数以万计的居民受惠。

为学生提供交通便利

乌雪国会议员廖书慧日前联同公正党乌雪县议员刘俊勇试搭第3路线后，向《大都会》社区报记者指出，第3路线主要是以武吉柏伦东和桃源岭的商圈与花园住宅区接驳至双溪布亚镇为主。

她说，该路线途中将行经武吉丁雅华小、双溪布亚国小、国中，以及一间宗教小学，除了免费接载居民，亦为学生提供上下学的交通便利。

“新路线以桃源岭巴士站为起点和终点，从清晨6时至夜晚8时提供服务。巴士来回一圈共90分钟，中间共有23个车站。当中一年约60万令吉的开销由州政府悉数承担。”



刘俊勇（左四起）和廖书慧试搭乌雪雪州精明巴士第3路线后，对整体状况表示满意。（图：星洲日报）

廖书慧：可接驳巴士到新古毛医院

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廖书慧强调，新路线的推行，旨在为低收入者提供便利、节省交通成本和带动各区的经济。

“随着新路线开跑，意味着在过去必须舟车劳顿的双溪布亚镇居民亦获得接驳至桃源岭，再转第1路线的精明巴士前往新古毛医院的便利。”

她解释，新路线虽然川行多个工业区，以及19个花园住宅区、组屋区，但由于仅有一部巴士，为了缩短乘客的候车时间，所以巴士不会进入花园，而是在特定的地点接载居民。

“无论如何，欢迎居民向管理精明巴士的县议会反映，如有必要将研究驶入花园和组屋区的可能性。”



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疑因新推出并遇上学校假期，以致第3路线的乘客不多。（图：星洲日报）

3路线集中在新兴发展区

廖书慧在受询时坦承，现有路线仍未足以覆盖乌雪全区。

“全部3条路线主要是集中在新兴发展区域，即武吉柏伦东、桃源岭和峇冬加里，甚至仍未推进至工业发展日愈蓬勃的双文丹。这也意味着仍有很多工作有待完成。”

向雪政府申请第4路线

她透露，乌雪县议会有意与士拉央市议会合作，研究如何能在双文丹与万挠的边界线上接驳和接载居民，让双边的经济与旅游业获得推动，使居民享受到真正的利益。

“第3路线是我在去年担任县议员期间向雪州政府申请的，随着新路线的成功推行，我将申请第4路线，以让乌鲁安南的居民可以有直通车前往新古毛医院。”

她呼吁对新路线有意见的居民，拨电03-60641331再转分线123，向相关的县议会官员做出反映。

