电话电缆1周偷3次·无拉港利丰工业区厂家喊苦 电话电缆每周3次被偷，无拉港利丰工业区（Taman Industri Selesa Jaya）厂家叫苦连天！

窃贼偷走安装在地底下的电缆和接驳器，行径猖狂。（图：星洲日报）

（雪兰莪．加影26日讯）电话电缆每周3次被偷，无拉港利丰工业区（Taman Industri Selesa Jaya）厂家叫苦连天！

广告

无拉港利丰工业区的电缆被窃问题日益严重，今年10月起更是一个星期发生3次。利丰工商业公会主席张成基今日为此在行动党无拉港州议员王诗棋召开的新闻发布会上，大吐苦水。

张成基：窃贼竟警告保安

张成基说，利丰工业区如2/2A路、2/2路、7/1路及7/2路的电缆近来频遭偷窃，甚至当局在重新安装电缆后，仅数小时新电话线再次被偷，因此相信干案的匪徒是来自同一批人。

他也说，电缆失窃，让该区商家的业务无法正常运营，UniFi高速宽频服务也受到影响，让他们苦不堪言，部份厂家更是决意搬离该区。

他指出，尽管该区有2名保安驻守，惟干案的窃贼毫不畏惧，甚至是出言警告保安。

“保安曾发现不法之徒行窃，惟窃贼当时反警告：‘我们偷的不是居民的财务，你们不要多管闲事’。”

广告

保安曾遭殴打

李异辉（保安队长）

“窃贼多数在凌晨干案，他们一行约10人驾着摩哆车和罗里。他们干案手法利落，约10分钟就偷取电缆。这2年来，保安曾遭窃贼殴打及警告，让我们束手无策。”

盼酌情处理电话费

陈增和（利丰工商业公会财政）

“电缆被偷的问题困扰我们。近日马电讯尚未前来修复被偷的电缆，因此我们仍无法使用电话服务。

广告

我希望马电讯能在这期间征收电话费时，酌情处理，减低损失。”

邱钦瀚：接驳器也偷

加影市议员邱钦瀚指出，窃贼偷窃的除了在黑市有价的电线外，还有市值2000令吉的电缆接驳器。

他希望当局能严正看待此事，以免窃贼偷窃行为日益猖獗。

王诗棋：联署要求警方正视

王诗棋说，利丰工业区共有500家工厂，并已于一周前开始收集签名，以向当局反映此事的严重性。

她指出，陈明再也工业园及无拉港再也工业区同样发生电缆被偷窃的问题。

“今日共有58户厂家呈上签名，我会把有关签名交给加影警局，希望当局能严正看待此课题，并加紧巡逻及早日破案。”

她指出，窃贼在偷窃电缆后，将遮盖器胡乱丢弃在道路之余，也造成安置电缆的地方出现窟窿，为道路使用者造成安全隐忧。

她说，曾有人建议把铜质的电缆换成光纤电缆，因为光纤电缆没有变卖的价值，惟此方案需交由马电讯定夺。

“若此问题无法在这个月获得改善，我将召集警民对话会，让警方了解厂家的状况。”

神建华：盼警方统一执法地区

加影市议员神建华指出，加影多个地区皆发生电话线被偷窃事件，希望警方能统一执法的地区；若警方只专注于利丰工业区巡逻，这或许会增加窃贼在其他地区的干案率。

