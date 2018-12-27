数目待统计 . 砂华小收到拨款 （古晋26日讯）砂拉越华小已陆续收到教育部2018年特别拨款，惟有些学校没申请，拨款又是直接汇入校董会户头，因此，需时统计拨款数额及受惠学校。同时，一些偏远乡区的学校，可能仍需一两天才能查询是否有收到。

田苏恩／报导

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（古晋26日讯）砂拉越华小已陆续收到教育部2018年特别拨款，惟有些学校没申请，拨款又是直接汇入校董会户头，因此，需时统计拨款数额及受惠学校。同时，一些偏远乡区的学校，可能仍需一两天才能查询是否有收到。

教育部副部长张念群日前宣布，全国华小从本月17日开始会收到特别拨款。之后，探悉砂拉越华小会于昨日（25日）开始收到拨款，每所华小所获数额不一。

砂拉越津贴华小董事联合总会会长拿督包章文向星洲日报记者透露，今日已有华小通知，收到教育部的2018年维修特别拨款。

他相信全砂各校应会陆续收到拨款，但由于部分学校没申请，而教育部又是直接汇入个别校董会户头，目前未能统计全砂多少学校受惠。

与此同时，晋汉连省华小董联会会长蔡文铎说，董联会属下70所华小已有超过一半收到拨款，不过，详细数据也有待统计后才晓得。

据他了解，大部分学校在今天陆续接到拨款，而一些偏远乡区学校之校董会，则需要一两天时间查询。

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“有些学校拨款比往年多，有些比往年少，相信教育部是依据个别学校的需要而定，董联会将在较后收集资料做探讨。”

他说，董联会属下有70所华小，但只有56所津贴华小，而提呈申请的有52所。教育部这次5000万令吉拨款，只提供予津贴华小申请，不包括政府华小。