圣诞聚会负气离去 . 被撞跌断门牙 （古晋26日讯）华裔男子在圣诞夜前往同事家拜访，疑一些误会起争执再独自步行离开，岂料遭车辆撞及，身受重创送院抢救。

涉祸轿车撞击路人，挡风玻璃破裂。

（古晋26日讯）华裔男子在圣诞夜前往同事家拜访，疑一些误会起争执再独自步行离开，岂料遭车辆撞及，身受重创送院抢救。

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石隆门警区主任柏基副警监证实，这起意外是昨夜十一时许，在石隆门甘榜格罗哥（Kpg Grogo）路段发生，伤者为46岁的华裔男子，来自民丹莪。

据指出，昨夜伤者和数名友人受邀前往同事家庆祝圣诞节，岂料众人疑黄汤下肚后起争执，伤者更是一时怒气难消，执意独自步行离开。

此时，一名31岁的友族男子驾驶轿车，从伦乐往石隆门甘榜斯杰拉玛（Kpg Skiat Lama）的住家前进，来到车祸现场，驾驶在其前方的轿车忽然往右边闪避，涉祸司机来不及反应，撞上行走的路人。

因猛烈撞击，轿车左侧挡风玻璃破裂，路人则被撞飞弹落路上，当场陷入昏迷，司机即刻下车查看，再拨电向院方求助。

石隆门医院救护车赶到后，把路人送往医院抢救。据悉，伤者左脚骨折，身体多处擦伤，门牙也跌断。