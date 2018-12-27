女友家人棒打鸳鸯 . 青年躺着吊颈 （古晋26日讯）女友家人棒打鸳鸯，青年一时想不开，竟然想在3尺高的石榴树以绳索勒颈，再躺在地上自尽，让抵达现场的调查官和刑警无言。

家属向查案官（左三）苦苦哀求，勿提控企图自尽的青年。

（古晋26日讯）女友家人棒打鸳鸯，青年一时想不开，竟然想在3尺高的石榴树以绳索勒颈，再躺在地上自尽，让抵达现场的调查官和刑警无言。

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这起自尽闹剧是昨晚十时许，在甘榜达万马来尤发生，企图躺着勒颈自尽的青年为二十余岁的巫裔。

据青年的亲人午夜在砂中央医院紧急部门受询时透露，青年近期与女友感情出现问题，因为女方家人阻止两人继续来往，导致青年情绪低落。

“家人在下午还有看到他，到了晚餐时刻就没再见到他。家人随后在住家附近寻找，岂料在屋后一棵3尺高的石榴树旁找到他。”

然而，让人觉得滑稽的是，青年当时向家人表示要自尽，因此把绳索系在3尺高的石榴树，绳索另一端则勒在颈上，整个人却是躺在地上。

警方查案官和刑警稍后赶到了解情况，对青年的自尽方式感到无言。然而青年随后因呼吸急促，由家人召来救护车送入医院，据悉其情况稳定。