王银莺：去年的圣诞节 临去之前满脑子幻想，这作为旅游胜地的浮罗交怡，它的圣诞节布置，该是怎样的一种别有用心和美轮美奂呀？是否有比我们这里的商场，更加花枝招展和色彩缤纷？

去年的圣诞节前夕，去了一趟浮罗交怡。

广告

临去之前满脑子幻想，这作为旅游胜地的浮罗交怡，它的圣诞节布置，该是怎样的一种别有用心和美轮美奂呀？是否有比我们这里的商场，更加花枝招展和色彩缤纷？

满怀期待的步下飞机，踏入半大不小的机场大厅，游目四顾，结果连一棵圣诞树、一个圣诞节装饰的影子都没有。有点失望，连忙安慰自己，这里不过是飞机场，没有佳节布置不足为奇，待会儿去到市区，还怕没得瞧吗？

取了租来的车子，一路朝市区开去，街道两旁、店铺里的橱窗粉饰，依然显得苍白乏力，整个市区完全没有佳节欲来的那种欢腾与喜气，仿佛圣诞节仿佛在这个岛上，不为人们所记取。

把车开入当地最大间的商场，准备午膳去。心想，街道店铺不见圣诞节布置，这商场里总该有一些吧。结果期望越高，失望越大，我在商场里左逛右逛，依然无法在任何一个显眼或不显眼处，发现哪怕是一件的圣诞节饰品。巧克力倒是很多。顿时，一股巨大的失落感迎面袭来，很想马上打道回府。

带着满腹的狐疑与不解进餐，呷一口煎蕊，突然恍然大悟──啊，吉打州不是伊斯兰党执政吗？难怪啦！

伊斯兰党奉行神权治国，思想保守又排他。在此前提下，它执政的州属，又岂容公共场所张灯结彩，为其他宗教的庆典细心装扮？于是，圣诞节便在此绝迹。

广告

回头看看我们的砂拉越，却是另一番景象。

我们这里的商场、街道、酒店，举凡佳节，爱怎么打扮就怎么打扮，从来不会遭受政治力量的干预。所以，每年的圣诞节，到处都是圣诞老人圣诞树、霓虹灯麋鹿，把城市点缀得温馨浪漫，一点也不逊于西方国家，只差了没下雪。

有了去年的经验，我不再向往外面的月亮比较圆，今年的圣诞节就留守原地，这里走走那里看看，充分感受属于这片土地的平和。只是，心的一角始终惦记<7740>远方的那个岛屿，换了政府后，你们的圣诞节，是否还过得那么孤冷凄清？

（星洲日报。砂拉越。情怀大地。作者：王银莺）