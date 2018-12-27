新华社中国十佳运动员引质疑‧乒羽无人孙杨落选 首先是中国游泳飞鱼孙杨落榜，虽然孙杨在今年雅加达亚运会夺下200公尺、400公尺、800公尺、1500公尺自由泳4金，而且400公尺自由泳决赛的3分42.92秒排名今年世界第一。

中国短跑名将苏炳添以破大会纪录9.92秒夺下今年雅加达亚运会男子飞人，入选新华社2018年中国十佳运动员。（图：档案照）

（中国‧北京27日讯）中国官方新闻社新华社评选出今年中国十佳运动员，分别是短道速滑冬奥会冠军武大靖领衔，苏炳添（田径）、徐嘉余（游泳）、朱婷（排球）、居文君（国际象棋）、巩立姣（田径）、施廷懋（跳水）、肖若腾（体操）、足球明星王霜和武磊入选。

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不过，这份名单却引来不少争议，首先是中国游泳飞鱼孙杨落榜，虽然孙杨在今年雅加达亚运会夺下200公尺、400公尺、800公尺、1500公尺自由泳4金，而且400公尺自由泳决赛的3分42.92秒排名今年世界第一。

而中国的传统优势项目乒乓和羽球竟没有一人榜上有名。中国羽队在2018年战绩不俗，其中男队重夺汤杯和亚运男团金牌，郑思维与黄雅琼、石宇奇、李俊慧与刘雨辰等也逐渐成为中国顶梁。

而中国乒乓队的战绩也不赖，其中樊振东和丁宁荣膺了国际乒联年度最佳男女球员。樊振东今年年终世界排名第一，获得世乒赛男团冠军、世界杯男单冠军。丁宁则获得世乒赛女团冠军、世界杯女单冠军。

中国球星武磊榜上有名惹来争议，新华社的理由是：武磊在本季中超联赛中，以27粒进球打破尘封多年的中国球员单季进球纪录，荣膺中超最佳球员和最佳射脚，并助上港打破广州恒大队七年垄断，赢得中超冠军。