庄茂兴：种族主义国家进步的绊脚石 伊斯兰党主席丹斯里哈迪阿旺，从马来西亚到伦敦玩弄种族及宗教主义，结果遭到一名对话会的出席者呛爆，实在很尴尬。

伊斯兰党主席丹斯里哈迪阿旺，从马来西亚到伦敦玩弄种族及宗教主义，结果遭到一名对话会的出席者呛爆，实在很尴尬。

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这名出席者不仅严厉谴责哈迪阿旺是种族主义者，还指哈迪阿旺在地方政府选举课题上牵涉种族及宗教简直是胡址，并呛哈迪阿旺回家。

该名出席者大力批评哈迪阿旺的思想停留在6世纪的一本宗教书，如果他要马来西亚进步，以便能与世界其他国家竞争，必须走出井底。

相信很多人看了这段视频，心情必定感到极度爽快，不得不感谢这名出席者帮助许多马来西亚人民给这名宗教主义者当头棒喝，想必这种心情比接收圣诞节礼物还开心。

每年圣诞节，一些政客故伎重施，借机向国内的穆斯林声明禁止庆祝圣诞节，表面上是为捍卫宗教的教义，更以担心穆斯林改教来激起一些激进的穆斯林情绪，这些政客背后实为自己的政治议程。

今年也不例外，伊党青年团团长莫哈末卡里尔，在圣诞节前夕就警告国内穆斯林勿参与诞节庆祝活动，因为这是违背伊斯兰教义。

莫哈末卡里尔是哈迪阿旺之子，只能说有其父必有其子，两父子都长着种族及宗教主义的“坏”细胞。

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哈迪阿旺担心地方选举会重演1969年5月13日种族冲突的事件，以“假”担心来粉饰自己，让人误以为他是无时无刻都在为人民<7740>想的一名伟大政治领袖。

哈迪阿旺担心推动地方选举，尤其是城市地区会被华裔垄断，制造华裔不会帮助巫裔穆斯林的恐惧。

相信这只是哈迪阿旺个人的假担心，反观民间的情况远超越前者的狭隘思想，各族人民互相照应的情况已经很普遍。

我们可以看到民间组织，甚至由宗教成立的组织不分种族及宗教信仰提供生活他族的援助，民间一片和谐，而搞破坏者都是这些有政治目的的政客。

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种族主义是国家及社会的毒瘤，亦是国家向前发展的绊脚石。

（星洲日报。砂拉越。评论。作者：庄茂兴）