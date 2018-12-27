锺可婷 ·请管好宠物 身为一名狗主，必须负起照顾狗狗的责任及教导它们，尤其是带它们外出时，要格外注意狗狗，避免它们伤害其他人。

如果说狗狗是人类最要好的朋友，相信很多人都会赞同。由於自小家中有饲养狗只，所以我很爱狗狗，也从不抗拒狗狗。

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不过，身为一名狗主，必须负起照顾狗狗的责任及教导它们，尤其是带它们外出时，要格外注意狗狗，避免它们伤害其他人。

日前，我与友人逛夜市时，看见一名狗主人牵着一只狗，狗主人则在旁选购物品，由於夜市可行走的空间相当窄小，加上狗狗站在一旁，欲往返经过他们身边的民众必须互相礼让，才能在不碰到狗狗的情况下经过。

但站在主人身旁的狗狗长得相当可爱，经过的民众也忍不住赞赏该狗狗。

轮到我和友人经过的时候，我心里一阵不安，脑海闪过一个念头，担心狗狗会不友善地攻击我们。

这念头还未落下，那只狗狗在我经过後，突然很凶狠地张开口欲咬友人，幸好友人反应快，赶紧把手上用来装物品的环保袋挡在前方自卫，才没有遭狗狗咬伤。

当时我们并没有对狗狗做出任何不友善或攻击性的动作，仅在保持一定的距离下，经过狗狗身旁，因此我们也不解为何狗狗会有该举动。

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更让我们不满的是，狗主人并没有在第一时间慰问友人是否有受伤或吓到，而是对她身旁的家人互相推卸责任说：“早说了不要带狗狗来逛夜市，现在闯祸了。”

但是，狗主人始终没有向友人道歉。我认为，作为狗主人，在带狗狗外出时，必须确保狗狗及民众的安全，以不伤害大家的大前提下，才是正确的做法。