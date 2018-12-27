“老板叫我来收钱！”老千又出没一句话骗400 “老板叫我来收钱！”，老千再重出江湖，一名巫裔女店员在数分钟内损失400令吉！

女店员打开收银机后将现款交给男子，但事后却浑然不觉而声称中了迷魂术。（图：星洲日报）

（雪兰莪．乌雪26日讯）“老板叫我来收钱！”，老千再重出江湖，一名巫裔女店员在数分钟内损失400令吉！

广告

一直以“老板叫我来收钱”这句话行骗的华裔老千，继10月份在乌雪一带频频行骗，在遭人报警而消声匿迹约两个月后，于圣诞节前再次出手，让桃源岭一家美容产品批发店的18岁女店员蒙受损失。

事后，女店主妮娜将店员的报案书、闭路电视摄录短片和事发经过贴上社区脸书，引起多人共鸣，纷纷指本身亦曾遭骗。在此之前，乌雪区亦有多名店员声称被骗走数十至数百令吉不等，但据了解，并非所有受害者都有报案。

妮娜指出，老千是于本月22日约中午12时30分进店，向其店员要求老板电话。

店主：疑老千施迷魂术

妮娜说：“店员给了号码后，他装腔作势假装拨电，然后说老板叫我向你收钱，轻而易举的骗走了400令吉。

奇怪的是，虽然闭路电视拍到店员打开了收银机把现款取出交给老千，但她却指自己浑然不觉，后来才发觉钱不见了。”

广告

“她怀疑本身遭老千施了迷魂术。”

妮娜指出，老千曾在上个月向其店下手，凑巧由她本身坐镇，因此并未上当。

“对方的伎俩防不胜防，一般店员很难察觉对方在说谎。”

在早前，已有网民留言指该名早在2016年便在乌雪横行多时的老千，身份“千变万化”，除了是电器修理商，同时也是水喉工人、电脑维修员及铁厂老板等，唯一的共同点便是指老板吩咐他到店内向店员收钱，趁机会骗取店员的血汗钱。