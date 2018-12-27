隆交警平安夜取缔·涉醉驾5人落网 圣诞节前夕的平安夜，市警交警组侦骑四出，展开大规模取缔行动，向违例的摩哆骑士共发出348张交通罚单，另有5名涉嫌醉酒驾驶的司机也被逮捕，并将被提控上庭。

交警在孟沙路设路障检查来往的车辆。（图：星洲日报）

（吉隆坡26日讯）圣诞节前夕的平安夜，市警交警组侦骑四出，展开大规模取缔行动，向违例的摩哆骑士共发出348张交通罚单，另有5名涉嫌醉酒驾驶的司机也被逮捕，并将被提控上庭。

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市警交通调查及执法组主任祖基菲里助理总监说，由58名交警及4名陆路交通局官员组成的执法大队，于平安夜午夜11时至次日凌晨4时30分，兵分三路，在孟沙路、彭亨路及云顶吉冷路展开设路障检举行动。

发348罚单

他说，警方向摩哆骑士发出的348张罚单，主要罪行为无执照驾驶、车牌不符合规格、驾驶执照逾期、没有倒后镜、路税逾期以及其它罪行如没有挂“P”或“L”牌、没有系绑头盔带、排气管发出噪音及没有挂车牌等。

他说，警方在取缔醉酒司机行动中，检查了14人，其中5人被捕。

“被捕者中，3人是酒精检查不过关，另外2人因拒绝接受酒精检查，前者将在1987年陆路交通法令45（a）条文下被控，后者则在同项法令45（c）条文下受对付。”

路过的摩哆车全部被截停接受检查。（图：星洲日报）

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