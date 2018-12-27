泊车位模糊接罚单·惨遭拖车民众气煞 泊车位格位模糊不清，市民和游客“无辜”接获交通罚款，甚至还惨遭拖车，气愤不已！

究竟横线还是斜线，才是正确的泊车位？（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生26日讯）泊车位格位模糊不清，市民和游客“无辜”接获交通罚款，甚至还惨遭拖车，气愤不已！

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巴生南区后街近年来崛起成为旅游区，许多外地游客慕名而来游览，但周边地区泊车位却引起许多争议，部份游客原本高兴而来，却因泊车位的争议，败兴而归。

黑漆脱落黄线“重现”

市议会为了整治当地交通泊车位问题，以黑漆涂掉部份原本画有黄格的泊车位，以取消掉有关泊车位，惟黑漆久而久之脱落，以致泊车位黄线“重现”。

据了解，巴生南区古迹区周边的一些泊车位确实已取消，部份不知情的民众或游客见到泊车位“黄线”，以为是合法的泊车位，就直接停放车子，殊不知已“掉入”违例泊车陷阱，结果换来罚单，甚至还惨遭拖车。

不仅如此，黑漆脱落后也导致出现混乱泊车情况，尤其火车站大街现已改为直排泊车方式；但原本的倾斜泊车位的黑漆脱落后，黄漆重现，导致出现直、倾两种泊车方式。

市议会拖车后没通知

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巴生南区原本就是违例泊车黑区，所以巴生市议会执法组也勤于在当地执法；而这些执法官员也按“规矩”将违例的车子拖走。

与此同时，市议会执法组拖车后，并没有在泊车位置放上任何通知函，导致车主以为车子被偷，心情大受影响，直到向附近商家查证后，才惊觉车子惨遭市议会拖走。

泊车格混乱一事引起市民和游客不满，除了面对逾400令吉的损失，还必须浪费时间和人力前往巴生河边路执法组赎回车子。

由于影响到许多驾车人士权益，当地商家和市民促请市议会关注此事，尤其是该区有许多游客到来，不亲民的基本设施形同赶客，让人留下负面印象。



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黑漆脱落，黄线“重现”，让民众和游客误以为是合法的泊车位。（图：星洲日报）

梁德志：将向市议会反映

为此，行动党班达马兰区州议员梁德志受询时承诺，他将就巴生南区后街泊车位出现混淆的问题，向市议会做出反映。

他说，他确实有接获民众的投诉，指市议会在拖车后，没有置放通知函，令民众以为车子被偷。

“泊车位和拖车漏洞影响深远，我一定会向市议会作出反映，避免给市民和游客带来麻烦并影响巴生形象。”

